Crimes aconteceram em curto intervalo de tempo

Um suspeito está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), acusado de roubar dois ônibus das linhas 650 e 678, no dia 24 de novembro, nos bairros Tancredo Neves e Ponta Negra, nas Zonas Leste e Oeste de Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, os crimes aconteceram em curto intervalo de tempo, entre 15h e 16h40. O homem, armado, roubou dinheiro das vítimas.

“No ônibus da linha 650, o indivíduo entrou no veículo, anunciou o roubo e levou uma quantia em dinheiro. E na linha 678, ele também subtraiu valores de uma vítima, mediante ameaça, apontando uma arma para a cintura dela”, afirmou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, assegurou a autoridade policial.

(*) Com informações da assessoria

