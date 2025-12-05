Festival Nova Era

Primeira edição reúne artistas nacionais e amazonenses em duas noites de shows, workshops e intercâmbio cultural.

Manaus sedia, nos dias 12 e 13 de dezembro, a primeira edição do Festival Nova Era de Música, no Centro de Convenções Studio 5. Idealizado pela Fábrica de Eventos, o festival destaca ritmos amazônicos como toada, beiradão e guitarrada, além de grandes nomes da música nacional. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital e nas Centrais Oba Ingressos (Millenium e Manauara Shopping).

Abertura com samba e lançamento de DVD

Na sexta-feira (12), o Grupo Revelação sobe ao palco com sucessos do samba que marcaram diferentes gerações. No mesmo dia, o cantor Uendel Pinheiro apresenta o show de lançamento de seu novo DVD.

Segundo dia celebra o brega e a cena local

A programação continua no sábado (13) com Raquel dos Teclados, uma das vozes mais populares do brega no Norte. O line-up também inclui artistas e grupos amazonenses como Mara Lima, Júlio Persil, Márcia Novo, Debubuia, China e os Astronautas, Orquestra de Beiradão e DJ Louis Santos, reforçando o compromisso do festival com o fortalecimento da cena musical do estado.

Além dos shows, o público terá acesso a workshops e showcases, ações que integram o propósito do festival de estimular a formação, o intercâmbio e o desenvolvimento da cadeia musical no Amazonas.

