Atriz

Atriz amazonense de 14 anos comemora triunfo internacional da websérie gravada em Manaus.

A atriz amazonense Valentina Marques, de 14 anos, impulsiona o nome do Norte no cenário audiovisual ao celebrar a vitória internacional da websérie “Engajados: Minha Missão é Salvar”. A produção filmada em Manaus venceu três prêmios no Rio WebFest, o maior festival de webséries do mundo.

O talento da jovem atriz Valentina Marques, radicada no Amazonas, ganha projeção internacional com a vitória expressiva da websérie “Engajados: Minha Missão é Salvar” no Rio WebFest. A produção, inteiramente gravada em Manaus e que aborda o drama do cyberbullying, conquistou três dos principais troféus do maior festival de webséries do mundo, realizado na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, no último dia 1º de dezembro.

Os prêmios incluem as categorias de Melhor Elenco em Websérie Infantojuvenil, Melhor Websérie Infantojuvenil e Melhor Direção de Websérie Infantojuvenil (para Rudy Barros), superando concorrentes de peso como Estados Unidos e Canadá.

Força de Valentina Marques em “Engajados”

A atriz Valentina Marques, de apenas 14 anos, é um dos pilares dessa conquista. Moradora de Presidente Figueiredo e com uma bagagem artística notável, ela interpreta Ana Júlia em “Engajados”. Sua personagem, uma adolescente cadeirante que se torna um exemplo de superação e liderança após uma lesão, tem um papel crucial na trama: inspirar a protagonista Nikky (Aurora Laan), cancelada nas redes sociais, a transformar sua influência digital em algo positivo após se mudar para Manaus.

Temática urgente e reconhecimento ao talento regional

O trabalho do elenco e a relevância do tema — a urgente necessidade de conscientização e responsabilidade digital entre os jovens — renderam à produção um total de sete indicações. A vitória nas categorias infantojuvenis, incluindo a de Melhor Websérie, reflete o potencial criativo e técnico emergente da região. O fato de a série ter sido inteiramente gravada na capital amazonense confere autenticidade à narrativa, valorizando o contexto local.

Reação emocionada da atriz

A atriz celebra a consagração mundial, que validou a dedicação de toda a equipe. “Ainda não consegui processar tudo que vivemos nessa noite, estávamos concorrendo com projetos dos Estados Unidos, Canadá e vários outros Estados do país e termos sido abençoados com esses prêmios é algo que nos faz ver que estamos no caminho certo e eu sou pura gratidão. Foi lindo e inesquecível,” declarou Valentina Marques sobre o resultado do Rio WebFest.

Trajetória construída entre Manaus e Paraíba

A paixão de Valentina pelas artes cênicas floresceu em Manaus, a partir de um convite da Cia Trilhares que mudou sua vida. Desde então, ela não parou mais. Para a jovem artista, atuar é a mágica de “ser várias pessoas, entrar num personagem e vivenciar outras realidades,” uma vocação que ela nutre desde a infância na Paraíba e no Amazonas.

O talento da atriz foi lapidado em palcos imponentes de Manaus, como o Teatro Amazonas e o Teatro Manauara. Experiências que, segundo ela, foram fundamentais para “desenvolver mais confiança e autoestima” e ganhar “mais segurança na atuação” — uma base sólida para os desafios que viriam em produções de destaque nacional.

Versatilidade em produções nacionais

Além do prêmio por “Engajados”, Valentina Marques já demonstrou sua versatilidade em séries de alcance nacional. Sua interpretação da jovem Dinorah em “Cangaço Novo” abriu portas e rendeu elogios. Mais recentemente, em “Revolução na TV”, ela encarou o desafio de um papel protagonista, interpretando Nina, personagem marcada por coragem e resiliência.

O reconhecimento no Rio WebFest, maior e mais inclusivo festival de webséries do mundo, que contou com o patrocínio da Petrobras e participação de convidados internacionais, demonstra o crescente espaço que os criadores independentes e talentos do Norte estão conquistando no cenário audiovisual. A websérie dirigida por Rudy Barros reforça o poder da arte em transmitir informações e provocar reflexões sociais — como acredita Valentina, ao afirmar que a arte oferece “um entendimento e outro olhar sobre várias pautas”.

Novos rumos: a apresentação de TV

Com a vitória em mãos, a jovem atriz vislumbra um futuro ainda mais promissor. Além de seguir sua preparação para os próximos desafios da atuação, ela se aventura agora na apresentação de TV, exercendo essa nova função na TV Encontro das Águas.

“Sobre o futuro, seguirei me preparando e me preparando enquanto atriz para estar sempre pronta para os novos desafios e também mergulhando no meu processo enquanto apresentadora na TV Encontro das Águas,” observou Valentina. Ela descreve a emissora como um “lugar onde cada vez mais me sinto em casa, pois encontrei um time de grandes profissionais que me acolheram e me ensinam a cada dia e sou extremamente feliz de fazer parte desse time.”

Sonhos maiores e mensagem aos jovens talentos

A atuação na TV demonstra a versatilidade de Valentina e sua vontade de levar informação ao público, com foco especial nos adolescentes. Ainda assim, seus sonhos continuam ligados à ficção: “Meus maiores sonhos para o futuro são fazer uma novela e fazer um trabalho internacional,” revela a atriz.

Para os jovens que desejam seguir carreira artística, ela deixa uma mensagem inspiradora:

“Não desistam, persistam nos seus sonhos, estudem muito para vocês chegarem onde sempre sonharam, e o resto é consequência do nosso trabalho.“

Leia mais

Manaus recebe Grupo Revelação, Raquel dos Teclados e Uendel Pinheiro