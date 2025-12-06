Planejamento

Provas serão aplicadas em dois turnos: manhã e tarde, em todas as zonas da cidade

A Prefeitura de Manaus realiza, neste domingo (7), as provas do concurso público para o provimento de mil vagas e formação de cadastro reserva, com 500 vagas em cargos de nível médio e superior, na Secretaria Municipal de Educação (Semed). As provas serão aplicadas em dois turnos: manhã e tarde, em todas as zonas da cidade.

A orientação é para que os candidatos observem o endereço correto dos locais de prova e que procurem sair de suas casas com bastante antecedência para evitar chegar após o horário de fechamento dos portões, que será às 8h, pela manhã, e às 14h30, à tarde.

É obrigatório levar o Cartão de Confirmação de inscrição e um documento original de identidade, com foto. Serão aceitas canetas esferográficas nas cores preta ou azul, transparentes e de ponta grossa.

Para garantir a segurança, foi montado um planejamento envolvendo diversos segmentos como trânsito, transporte, saúde, segurança pública e institucional e energia elétrica, sob a coordenação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

A banca realizadora é o Instituto Consulplan. O concurso recebeu mais de 70 mil inscrições de candidatos residentes na região metropolitana de Manaus e até em outros estados brasileiros.

(*) Com informações da assessoria