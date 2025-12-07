A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado municipal religioso de 8 de dezembro, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital amazonense.

Comércio da Região Central: das 8h às 12h (horário sugerido).

Shoppings

Grande Circular

  • Lojas âncoras – 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques – 14h às 21h
  • Praça de alimentação – 12h às 21h

Manaus Via Norte

  • Todas as lojas – 10h às 22h
  • Supermercado – 7h às 22h
  • Cinema – conforme a programação

Manaus Plaza Shopping

  • Todas as lojas – 09h às 21h
  • Praça de alimentação – 10h às 22h
  • Cinema – conforme a programação

Manauara Shopping

  • Todas as lojas – 10h às 22h

Shopping Ponta Negra

  • Todas as lojas – 10h às 22h
  • Cinema – conforme a programação

Amazonas Shopping

  • Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h
  • Supermercado – 8h às 22h
    •Academia – 5h às 22h

Millennium Shopping

  • Lojas e Quiosques – 9h às 21h
  • Praça de Alimentação – 9h às 21h
  • Cinemas – a partir das 13h30

Studio 5 Shopping
•Praça de Alimentação: 12h às 21h
•Lojas Âncoras e Quiosques: 14h às 21h
•Academia Cia Athletica: 08h às 20h
•Amazon Bowling: A partir de 15h

Shopping São José

  • Lojas e Quiosques – 08h às 20h
  • Praça de Alimentação – 9h às 21h

Sumaúma Park Shopping

  • Todas as lojas – 10h às 22h

Shopping Cidade Leste

  • Todas as lojas – 9h às 18h

Shopping Cecomiz

  • sem funcionamento