A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado municipal religioso de 8 de dezembro, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital amazonense.
Comércio da Região Central: das 8h às 12h (horário sugerido).
Shoppings
Grande Circular
- Lojas âncoras – 12h às 21h
- Demais lojas e quiosques – 14h às 21h
- Praça de alimentação – 12h às 21h
Manaus Via Norte
- Todas as lojas – 10h às 22h
- Supermercado – 7h às 22h
- Cinema – conforme a programação
Manaus Plaza Shopping
- Todas as lojas – 09h às 21h
- Praça de alimentação – 10h às 22h
- Cinema – conforme a programação
Manauara Shopping
- Todas as lojas – 10h às 22h
Shopping Ponta Negra
- Todas as lojas – 10h às 22h
- Cinema – conforme a programação
Amazonas Shopping
- Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h
- Supermercado – 8h às 22h
•Academia – 5h às 22h
Millennium Shopping
- Lojas e Quiosques – 9h às 21h
- Praça de Alimentação – 9h às 21h
- Cinemas – a partir das 13h30
Studio 5 Shopping
•Praça de Alimentação: 12h às 21h
•Lojas Âncoras e Quiosques: 14h às 21h
•Academia Cia Athletica: 08h às 20h
•Amazon Bowling: A partir de 15h
Shopping São José
- Lojas e Quiosques – 08h às 20h
- Praça de Alimentação – 9h às 21h
Sumaúma Park Shopping
- Todas as lojas – 10h às 22h
Shopping Cidade Leste
- Todas as lojas – 9h às 18h
Shopping Cecomiz
- sem funcionamento