Em meio a preocupações com direitos humanos, EUA preparam segundo voo de deportação após acordo raro com Teerã, incluindo pessoas que buscaram asilo por perseguição

O governo Trump deve deportar dezenas de iranianos de volta ao seu país de origem neste domingo (7), segundo uma fonte familiarizada com o assunto informou à CNN.

Este é o segundo voo de deportação após um acordo incomum entre Washington e Teerã, que interromperam as relações diplomáticas, em meio aos esforços extremos do governo Trump para expulsar imigrantes indocumentados.

Organizações de direitos humanos e de advocacia expressam sérias preocupações sobre os iranianos que fugiram para os EUA e agora podem ser forçados a retornar.

O mais recente relatório de direitos humanos do Departamento de Estado, emitido durante o governo Trump, apontou “questões significativas de direitos humanos” no Irã.

Uma pessoa que afirma estar na lista do voo de deportação de domingo disse que sua vida estará em risco se retornar. A pessoa, que não quis ser identificada por medo de retaliação, disse que fugiu do Irã devido à sua sexualidade. A homossexualidade é punível com morte no Irã.

“Sofri muito no meu país por ser quem eu sou”, disse ele, revelando à CNN que foi torturado e estuprado no Irã.

Ele contou que veio aos EUA “apenas para ter uma vida normal como todos os outros”. Foi detido após atravessar a fronteira nos últimos dias do governo Biden, depois de viajar por meses, sendo roubado e espancado durante o trajeto até os EUA.

O homem relatou ter sofrido abusos e discriminação enquanto estava detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. A CNN não pode confirmar independentemente o relato. A pessoa disse que solicitou asilo, mas o status de sua aplicação não está claro.

“Definitivamente minha vida está em risco se eu retornar ao meu país”, disse ele.

O Conselho Nacional Iraniano-Americano, uma organização sem fins lucrativos, pediu ao governo que suspenda o voo.

“Os iranianos, como os que estão neste iminente voo de deportação, vêm para cá para escapar da repressão governamental. É perturbador que, em vez de honrar seus pedidos de asilo e oferecer-lhes segurança, nosso próprio governo possa estar violando seus direitos humanos e agravando o dano causado a eles com abusos durante a detenção”, disse o presidente do grupo, Jamal Abdi, em um comunicado.

De acordo com a fonte familiarizada com o voo de deportação de domingo, está prevista uma parada no Kuwait a caminho do Irã. O primeiro voo de deportação ocorreu em setembro.

A CNN entrou em contato com o Departamento de Segurança Interna, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e a Missão Iraniana na ONU para comentários.

O ICE se recusou a confirmar a reportagem da BBC Persian sobre as deportações, sem negar a operação planejada, citando “a segurança do voo e seus passageiros.”

