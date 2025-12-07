Presidência da República

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou de seu primeiro ato público após anunciar sua candidatura à Presidência da República e admitiu que pode desistir da disputa. Segundo ele, existe “um preço” para abrir mão do projeto. Durante a conversa com jornalistas, Flávio afirmou que ainda há possibilidade de não seguir até o fim da corrida eleitoral: “Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho preço para não ir até o fim”.

Questionado se esse “preço” estaria relacionado à votação da anistia, o senador respondeu de forma direta: “Está quente, está perto”. A declaração ocorreu dias após a divulgação de pesquisa Datafolha que mostrou baixa preferência do eleitorado por seu nome. Apenas 8% dos entrevistados consideram Flávio como o candidato que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria apoiar em 2026. Os principais nomes citados continuam sendo Michelle Bolsonaro, com 22%, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com 20%.

Flávio Bolsonaro participou de um culto em Brasília e, após o evento, reafirmou que sua decisão de se lançar candidato foi tomada após conversas com o pai, que está preso. Ele afirmou que aguardava o momento em que Jair Bolsonaro se sentiria “confortável” para autorizar o anúncio oficial da pré-candidatura.

Segundo o senador, o ex-presidente já o sondava “há bastante tempo” sobre a possibilidade de disputar a Presidência, considerando o cenário político atual e as dificuldades enfrentadas pelo grupo. Flávio disse que a decisão final ocorreu após uma reunião familiar realizada na última semana, na qual discutiram os rumos políticos e o momento considerado adequado para tornar pública a candidatura.

Agora, afirmou o senador, o foco é ampliar alianças, reunir apoiadores e iniciar a construção do projeto de governo que pretende apresentar ao eleitorado caso siga na disputa presidencial.

