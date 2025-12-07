Avanços

Prefeito consolida maior ciclo de investimentos da história na zona rural de Manaus

Primeiro prefeito da história a levar asfalto para ramais e vicinais de Manaus, David Almeida marcou, neste domingo (7), mais um avanço estruturante no desenvolvimento da capital amazonense, chegando a 20 ramais concluídos ou em execução. Ao assinar a ordem de serviço para a pavimentação do ramal Água Branca 2, no quilômetro 35 da AM-010, o prefeito atende a uma demanda aguardada há mais de 40 anos por famílias que enfrentavam décadas de poeira, lama e dificuldades de mobilidade.

Ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Júnior, e do deputado federal Saullo Viana, autor da emenda parlamentar que garante o investimento, David Almeida destacou que a obra é parte de uma estratégia maior de integração da zona rural ao desenvolvimento da cidade.

Com sete quilômetros de pavimentação, drenagem superficial, meio-fio e sinalização completa, o projeto moderniza uma das mais importantes rotas de escoamento agrícola da região, reconhecida pela expressiva produção de pitaya e outras culturas familiares. Mas o impacto vai além da infraestrutura. A obra altera a rotina de quem sempre viveu com restrições severas de deslocamento, especialmente no período chuvoso.

“A prefeitura, quando faz uma ação como essa, chega para transformar vidas. A realidade de poeira e lama vai ficar no passado. Estamos trabalhando para que a zona rural tenha a mesma condição da zona urbana. Você não muda a vida das pessoas falando; muda trabalhando, entregando, realizando”, afirmou o prefeito David Almeida.

A assinatura reforça o marco histórico da gestão: pela primeira vez em mais de 350 anos, Manaus tem uma administração municipal que pavimenta ramais da zona rural, superando barreiras logísticas e inaugurando uma nova era de investimentos públicos no campo.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Júnior, contextualizou o simbolismo dessa mudança. “Na zona rural não tem pessoas esquecidas. Zona rural também é Manaus. Esta é a gestão do prefeito David Almeida, o primeiro da história a asfaltar a zona rural. Já fizemos o Água Branca 1 e hoje, em um domingo de dezembro, sem ser ano eleitoral, estamos aqui de pé no chão, trabalhando pelo povo”, afirmou.

A participação da bancada federal tem sido fundamental para garantir o volume de investimentos. Autor da emenda que financia a intervenção, o deputado federal Saullo Viana destacou a importância da união entre Executivo e Legislativo.

“Nada dá mais satisfação na vida pública do que fazer entregas. Esta obra não é só asfalto; é dignidade, saúde, educação e produção rural. Quando o Legislativo trabalha ao lado do Executivo, quem ganha é a população. É assim que a gente muda realidades”, declarou o parlamentar.

Moradores também relataram o sentimento de reparação histórica. Rosilene Souza, agricultora há mais de quatro décadas, descreveu o momento. “A gente mora aqui há 40 anos esperando por esse asfalto. Foi muita luta, e hoje estou muito feliz. O prefeito David Almeida e o Renato foram os únicos que olharam pelos ramais da zona rural.”

O vereador Eduardo Alfaia destacou que o ramal se tornou símbolo de promessas repetidas e nunca cumpridas, um ciclo que, agora, dá lugar a entregas concretas. “Antes, era só gente vindo vender sonhos e ilusões. Hoje a diferença é clara: não vieram apontar problemas, vieram resolver. Essa obra é saúde, educação e transformação social para quem vive no Água Branca 2”, disse.

Além de melhorar a mobilidade, a pavimentação terá impacto direto sobre a economia local. Produtores de pitaya e outras culturas familiares poderão escoar suas colheitas com maior eficiência e menor custo, fortalecendo a renda e as condições de trabalho.

“Para nós é gratificante esse olhar. O asfalto vai mudar tudo para quem produz e precisa escoar. Obrigado, prefeitura”, agradeceu o produtor rural José Pereira.

Mapa de desenvolvimento

Com a nova ordem de serviço, a Prefeitura de Manaus chega a 20 ramais com obras concluídas ou em execução, consolidando o maior programa de infraestrutura rural da história da cidade. Entre eles, os ramais Baiano, Matrinxã, Bom Jesus, São Francisco, Cachoeira do Leão, Cuieiras e Fazenda Esperança, todos essenciais para a economia agrícola e a integração territorial.

O prefeito reforçou que os avanços fazem parte de um compromisso assumido e sustentado pela confiança da população. “Vocês me deram 78% dos votos válidos na zona rural. Tenho obrigação com vocês. Estamos só no primeiro ano do segundo mandato, que termina em 2028. Se já fizemos muito, vamos fazer muito mais. A prefeitura está trabalhando em todas as zonas e em todas as áreas. E vamos seguir assim: entregando e transformando vidas”, concluiu David Almeida.

A pavimentação do ramal Água Branca 2 simboliza mais do que uma obra. Ela reafirma a presença do Estado, o combate às desigualdades territoriais e o entendimento de que desenvolvimento econômico e justiça social caminham juntos.

Cada novo quilômetro pavimentado é um passo para aproximar Manaus das raízes que a sustentam, o campo que alimenta a cidade e que, agora, também recebe o investimento que merece.

(*) Com informações da assessoria