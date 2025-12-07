Negociação

Primeiro-ministro de Israel diz que encontro acontece ainda este mês e que próxima etapa do plano está próxima de ser concluída

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo (7) que se reunirá com o presidente Donald Trump ainda este mês, afirmando que a segunda fase do plano do presidente americano para Gaza está próxima de ser concluída.

O encontro discutirá possíveis oportunidades para a paz e o fim do domínio do Hamas no território palestino, afirmou ele durante uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler alemão Friedrich Merz.

As negociações sobre as próximas etapas do plano de Trump para encerrar a guerra de dois anos no enclave palestino continuam. O plano também inclui a libertação de reféns israelenses e o estabelecimento de um governo palestino tecnocrático interino em Gaza, supervisionado por um “conselho de paz” internacional e apoiado por uma força de segurança internacional.

“Terei conversas muito importantes no final do mês sobre como garantir que a segunda fase seja alcançada”, acrescentou Netanyahu.

Ele também afirmou que a primeira fase do plano de Trump estava prestes a ser concluída.

A violência diminuiu, mas não cessou completamente desde que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor em 10 de outubro.

Desde o início da trégua, o Hamas devolveu todos os 20 reféns vivos e 27 corpos em troca de cerca de 2.000 detidos e prisioneiros palestinos. O corpo de um refém permanece em Gaza.

(*) Com informações da CNN Brasil