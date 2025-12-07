Participação

O concurso público da Prefeitura de Manaus para o preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação (Semed) registrou um alto índice de participação neste domingo (7). De acordo com a organização, apenas cerca de 22% dos inscritos deixaram de comparecer, número que superou a expectativa inicial.

Mais de 70 mil pessoas se candidataram para os níveis médio e superior, nas áreas administrativa, magistério (professor e pedagogo) e analista municipal.

Ao todo, os participantes concorrem a 1,5 mil vagas, sendo 1 mil para contratação imediata e 500 destinadas ao cadastro reserva, nos níveis médio e superior. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da educação básica e a ampliação do quadro profissional da Semed.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou o planejamento técnico que vem sendo conduzido para garantir agilidade após o certame. Segundo ele, a expectativa é que os mil novos servidores aprovados sejam integrados ao quadro da secretaria já no início do ano letivo de 2026.

“Foi feito um planejamento organizado, com antecedência. Em meados da primeira quinzena de fevereiro, eles (os aprovados) já devem chegar à Semed Manaus, após concluírem toda a parte burocrático-administrativa de um concurso público, que é um certame técnico. A partir disso, estarão aptos a atuar nas salas de aula e no setor administrativo”, explicou.

O secretário municipal de Administração e Gestão, Célio Guedes, ressaltou que toda a organização do concurso foi coordenada pela Semad, incluindo a elaboração do edital e a definição da banca responsável, o Instituto Consulplan.

“É importante ressaltar todo o esforço das equipes da Semad e da Semed para que pudéssemos estar aqui, hoje, realizando este evento, que contou com mais de 70 mil inscritos, todos buscando seu espaço no serviço público municipal. Para preparar tudo isso, trabalhamos com duas comissões: uma responsável pela elaboração do edital e outra encarregada do acompanhamento de todo o processo do concurso, assegurando total segurança, seriedade e transparência ao certame”, afirmou Guedes.

O secretário também informou que o gabarito preliminar será disponibilizado para consulta a partir das 15h desta segunda-feira (8), no portal do Instituto Consulplan. A previsão é que o resultado final seja divulgado em fevereiro de 2026.

(*) Com informações da assessoria