Intercontinental

Resultado ficou ainda mais amargo porque o adversário do Flamengo perdeu um pênalti

Antes de enfrentar o Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul sofreu um baque importante. A equipe foi eliminada pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano, neste sábado.

A segunda e decisiva partida terminou 1 a 1. Como o jogo de ida também terminou em igualdade, o Tigres avançou nos critérios de desempate, por ter campanha superior a do Cruz Azul.

O Tigres saiu na frente com gol de Juan Brunetta, ainda no primeiro tempo, enquanto o Cruz Azul empatou nos acréscimos da etapa final. O resultado ficou ainda mais amargo porque o adversário do Flamengo perdeu um pênalti.

O Cruz Azul embarca para a Copa Intercontinental neste domingo, em voo com escalas em Toronto e Paris. A diretoria do clube mexicano fretou um avião de mais de R$ 5 milhões.

O duelo entre Flamengo e Cruz Azul, chamado de Derbi das Américas pela Fifa, será realizado na quarta-feira (10). A bola rola às 14h (de Brasília), no Qatar. O clube carioca já está em Al-Rayyan.

(*) Com informações da Folha Press