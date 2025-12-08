A forte chuva que atingiu Manaus na noite de domingo (7) deixou bairros da cidade sem abastecimento de água, informou a concessionária Águas de Manaus.
Segundo a empresa, alguns sistemas de fornecimento de água ficaram sem energia elétrica durante o temporal, e algumas unidades ainda seguem sem energia. Essa situação pode provocar oscilações no abastecimento nas áreas atendidas.
De acordo com a empresa, a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual assim que a energia for totalmente restabelecida nas unidades afetadas.
Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus por meio do SAC/WhatsApp 0800 092 0195 e pelo site www.aguasdemanaus.com.br.
Confira as áreas impactadas:
- Coroado
- Colina do Aleixo
- Condomínio La Ville
- Conjunto Acariquara
- Conjunto Asteca
- Conjunto Carijó
- Conjunto DER-AM
- Conjunto João Bosco II
- Conjunto Ouro Verde
- Residencial Parque Verde
- Residencial Stillus
- Tiradentes
- Vila Parque
- Armando Mendes
- Manauara 2A
- Manauara 2B
- Conjunto Bosque das Palmas
- Itaporanga
- Nova Cidade – Galileia
- Ismail Aziz
- Viver Melhor III
- Rio Rey
- Viver Melhor I – 2ª etapa
- Parque das Tribos
- Alphaville
(*) Com informações da assessoria
