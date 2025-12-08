Impactos

A forte chuva que atingiu Manaus na noite de domingo (7) deixou bairros da cidade sem abastecimento de água, informou a concessionária Águas de Manaus.

Segundo a empresa, alguns sistemas de fornecimento de água ficaram sem energia elétrica durante o temporal, e algumas unidades ainda seguem sem energia. Essa situação pode provocar oscilações no abastecimento nas áreas atendidas.

De acordo com a empresa, a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual assim que a energia for totalmente restabelecida nas unidades afetadas.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus por meio do SAC/WhatsApp 0800 092 0195 e pelo site www.aguasdemanaus.com.br.

Confira as áreas impactadas:

Coroado

Colina do Aleixo

Condomínio La Ville

Conjunto Acariquara

Conjunto Asteca

Conjunto Carijó

Conjunto DER-AM

Conjunto João Bosco II

Conjunto Ouro Verde

Residencial Parque Verde

Residencial Stillus

Tiradentes

Vila Parque

Armando Mendes

Manauara 2A

Manauara 2B

Conjunto Bosque das Palmas

Itaporanga

Nova Cidade – Galileia

Ismail Aziz

Viver Melhor III

Rio Rey

Viver Melhor I – 2ª etapa

Parque das Tribos

Alphaville

