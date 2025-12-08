A forte chuva que atingiu Manaus na noite de domingo (7) deixou bairros da cidade sem abastecimento de água, informou a concessionária Águas de Manaus.

Segundo a empresa, alguns sistemas de fornecimento de água ficaram sem energia elétrica durante o temporal, e algumas unidades ainda seguem sem energia. Essa situação pode provocar oscilações no abastecimento nas áreas atendidas.

De acordo com a empresa, a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual assim que a energia for totalmente restabelecida nas unidades afetadas.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus por meio do SAC/WhatsApp 0800 092 0195 e pelo site www.aguasdemanaus.com.br.

Confira as áreas impactadas:

  • Coroado
  • Colina do Aleixo
  • Condomínio La Ville
  • Conjunto Acariquara
  • Conjunto Asteca
  • Conjunto Carijó
  • Conjunto DER-AM
  • Conjunto João Bosco II
  • Conjunto Ouro Verde
  • Residencial Parque Verde
  • Residencial Stillus
  • Tiradentes
  • Vila Parque
  • Armando Mendes
  • Manauara 2A
  • Manauara 2B
  • Conjunto Bosque das Palmas
  • Itaporanga
  • Nova Cidade – Galileia
  • Ismail Aziz
  • Viver Melhor III
  • Rio Rey
  • Viver Melhor I – 2ª etapa
  • Parque das Tribos
  • Alphaville

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Manaus tem 3º maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas