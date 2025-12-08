Temporal

Os atendimentos foram feitos entre 20h, de domingo (07/12), e 8h, desta segunda-feira (08/12).

Devido à forte chuva que atingiu Manaus, na noite de domingo (07/12) e madrugada desta segunda-feira (08/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a 45 ocorrências, em todas as zonas de Manaus. Os dados são do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom).

Os acionamentos foram registrados no período de 20h, de domingo (07/12), e 8h, desta segunda-feira (08/12). Foram 33 ocorrências de queda e corte de árvore, 2 de destelhamento, 2 de pessoa presa em elevador, 2 de busca e salvamento de pessoas, e uma ocorrência, cada, de alagamento, animal em via pública, incêndio em rede elétrica, incêndio em veículo, entre outros acionamentos. Em caso de emergência, ligue 193.

Investimentos

Em 2025, o Corpo de Bombeiros do Amazonas está implantando bases permanentes em municípios que não contavam com a presença fixa da instituição, por meio da implantação de Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIPs), o maior projeto de expansão do CBMAM. Entre maio e novembro deste ano, o CBMAM saiu de 11 para 22 cidades com bases permanentes.

Leia mais:

Manaus registra três ocorrências de chuva na manhã desta segunda