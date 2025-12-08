Integração

Deputados do Amazonas participam do maior evento legislativo da América Latina e integram nova diretoria da entidade

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) integrou a programação da 28ª Conferência Nacional da Unale, realizada em Bento Gonçalves (RS).

O encontro reuniu representantes de Casas Legislativas de todo o país e, assim, reforçou a articulação entre deputados estaduais na construção de agendas comuns e no intercâmbio de iniciativas voltadas ao aprimoramento das políticas públicas.

Evento elege nova diretoria da Unale

Considerado o principal fórum legislativo da América Latina, o evento também definiu a nova Diretoria Executiva da Unale para o mandato de 2026. O deputado Vilmar Zanchin (RS) foi eleito presidente.

O Amazonas garantiu espaço na composição: Adjuto Afonso (UB) assumirá a tesouraria-geral e João Luiz (Republicanos) ficará responsável pela secretaria estadual da entidade.

O vice-presidente da Aleam, Adjuto Afonso, destacou que a participação ativa na Unale fortalece o trabalho dos parlamentos estaduais.

“Acho importante participar da Unale, fazer essa conexão com outras Assembleias. Discutir assuntos importantes, afinal de contas é a entidade que nos representa, nós só podemos cobrar melhorias se a gente participa, se a gente conhece os assuntos, debate os assuntos. A Conferência da Unale promove o debate. Nós somos 1.059 deputados no país, temos força, mas precisamos fazer com que essa força se transforme em melhores políticas públicas para o nosso povo. Eu acho que todo deputado deveria participar dessa integração”, declarou.

João Luiz destaca reconhecimento nacional da Aleam

O deputado João Luiz reforçou a relevância da presença amazonense no evento e o reconhecimento conquistado pela Aleam.

“A Assembleia do Amazonas tem tido uma representatividade muito grande na Unale com proposituras, indicativos, diálogo. Essa conexão é muito importante para que possamos saber como as outras Assembleias estão evoluindo e também para apresentar as nossas. Recentemente o nosso presidente, Roberto Cidade, inaugurou um Centro Sensorial. Isso é um exemplo para as outras Assembleias do Brasil. Queremos ser protagonistas em políticas públicas para mostrar para o Brasil que a Assembleia do Amazonas também contribui com o desenvolvimento da nossa população”, afirmou.

A deputada Professora Jacqueline (UB) reforçou que o diálogo entre regiões amplia a compreensão das demandas legislativas.

“É muito importante a gente, como deputada estadual, participar desse momento para fazer troca de experiências e outras vivências. Cada Estado traz sua representatividade, sua experiência com o Parlamento. E é importante a gente se apropriar também”, disse.

Tecnologia e inovação estiveram no centro das discussões

O deputado Felipe Souza (PRD) afirmou que a edição deste ano abordou o impacto da tecnologia no trabalho legislativo.

“Na Unale deste ano falamos sobre a humanidade conectada, sobre tecnologia, e é importante a gente debater. É fundamental para nós, parlamentares, estarmos antenados com a realidade e com o futuro. Os problemas são diversos, mas a gente precisa entender como a tecnologia pode nos ajudar para que possamos encontrar soluções, o mais breve possível, para avançar pela nossa população do Amazonas”, declarou.

O deputado Daniel Almeida (Avante) destacou a relevância das discussões voltadas à região Norte.

“É muito importante nós marcarmos presença. No Parlamento Amazônico foi falado sobre logística e acessibilidade, e isso é fundamental. Nós, nortistas, precisamos liderar essa discussão. Nós que sabemos as nossas necessidades. O encontro é muito importante e eu estou feliz em participar”, afirmou.

A participação da Aleam na conferência reforçou o compromisso do Legislativo amazonense com o fortalecimento do diálogo entre estados, a atualização de práticas parlamentares e a busca por soluções conjuntas que apoiem o desenvolvimento regional e nacional.

(*) Com informações da assessoria