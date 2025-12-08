Puraquequara

Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (8) em uma área de balneário conhecida como “prainha”, localizada no final da rua São Sebastião, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Populares que avistaram o corpo acionaram a Polícia Militar (PM), que rapidamente isolou a área e iniciou os primeiros levantamentos. O cadáver, de acordo com a PM, não apresentava sinais visíveis de violência ou perfurações. A hipótese inicial aponta para afogamento como possível causa da morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações.

