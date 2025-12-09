Natal

Projeto une música, artesanato e solidariedade em evento cultural no Centro

O Centro Histórico de Manaus vai ganhar luz, música e arte no dia 14 de dezembro com o projeto “Natal que Acolhe”. O evento abre as ruas para a Cantata de Natal, feira de artesanato amazônico e gastronomia regional, unindo cultura e solidariedade em uma noite especial para toda a família.

Música e ocupação afetiva do Centro

A Cantata de Natal marca a programação e celebra o futuro do Centro Cultural Casarão de Ideias Saldanha, atualmente em reforma no prédio histórico do Grupo Escolar Saldanha Marinho.

“Realizar a cantata este ano, com a motivação do Natal que Acolhe, dá ainda mais força a um evento que já fazíamos na Barroso. Agora ampliamos esse circuito, trazendo mais luz, música e humanização para o Centro. As atrações, cantores, coral, bandinha, vão nos conduzir ainda mais ao clima natalino”, destaca João Fernandes, diretor do CCCI.

Ele reforça o simbolismo do local: “É significativo realizar essa etapa da cantata na Saldanha, porque já é o início da devolutiva dessa edificação para a cidade. O restauro traz vida, cultura e afeto para o Centro. É a cidade ficando cada dia mais iluminada, com mais arte e mais amor”.

Artesanato, gastronomia e criatividade

O Natal que Acolhe amplia a ocupação cultural das ruas, incluindo a Barroso e a Saldanha Marinho, convidando o público a circular pelo centro e conhecer empreendedores criativos do Amazonas.

“Essa ampliação permite mais circulação, mais descobertas e mais contato com os nossos artesãos. Torna o evento ainda mais atrativo para quem vem vivenciar o Centro nesse momento tão especial que é o Natal”, explica João Fernandes.

Durante o percurso, visitantes encontrarão barracas de artesanato amazônico, reunindo criadores da capital e do interior, além de opções de gastronomia regional especialmente selecionadas para a noite.

Uma celebração onde o amor encontra a arte

A idealizadora do projeto, Jade Amorim, convida o público:

“Será uma cantata de Natal muito especial. Eu convido vocês, todas as crianças, para prestigiar esse espaço, com artesãos expondo arte. Aguardo vocês no Natal que Acolhe, onde o amor encontra a arte”.

O evento também estimula a solidariedade: empresas, parceiros e apoiadores que contribuírem com as instituições participantes receberão o selo “Contribuição Transformadora — Natal que Acolhe 2025”.

Leia mais

Manaus ganha pontos turísticos com novos letreiros