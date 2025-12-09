Letreiros

Prefeitura instala três novos letreiros para valorizar pontos turísticos e fortalecer a identidade visual de Manaus

A paisagem urbana de Manaus se transformou com a chegada de três novos letreiros turísticos que destacam pontos estratégicos da cidade. Projetados para valorizar áreas públicas, os letreiros atraem visitantes e oferecem oportunidades para fotografias e convivência.

Instalaram o terceiro letreiro em frente ao mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, adicionando cor, beleza e um novo ponto de contemplação. As medidas compensatórias do licenciamento urbano previstas no Plano Diretor financiaram a obra, sem gerar custos à prefeitura.

Implurb define locais estratégicos

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) concluiu os estudos que definiram os pontos de instalação, priorizando áreas turísticas e parques muito frequentados pela população.

“A ideia é ter um ponto de encontro, de visitação e de turismo, dando à população um ambiente de qualidade e de retomada da autoestima, do que é belo e merece ser divulgado, compartilhado e curtido”, disse o diretor-presidente do instituto, Carlos Valente.

Os projetistas criaram os letreiros para compor a paisagem urbana e tornar os espaços mais instagramáveis, usando iluminação especial e elementos tecnológicos que conectam o moderno ao histórico.

Construídos com chapas metálicas e base de concreto para maior segurança, os mobiliários também apresentam letras e detalhes vazados que reforçam o apelo visual dos pontos turísticos.

Com isso, os espaços urbanos ganham maior apelo visual e reforçam o turismo local de forma sustentável.

