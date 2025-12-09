Pesquisa

Fragrâncias aparecem como o presente preferido do setor de beleza por demonstrar carinho e atenção; seguido por hidratantes corporais, maquiagens e sabonetes

Em um mundo de conexões digitais e rotinas aceleradas, o ato de presentear nunca foi tão estratégico. Uma pesquisa inédita da Natura e Grupo Consumoteca, intitulada “A Nova Arquitetura do Afeto: o presente e as relações no Brasil”, revela que os brasileiros estão reorganizando profundamente seus vínculos, tornando-os mais seletivos e intencionais. Neste cenário, o presente físico ressurge como o “ativo de vínculo” mais valioso, enquanto presentear transferências bancárias, como PIX, enfrenta resistência por simbolizar baixo esforço e pouco afeto.

O estudo, realizado com 1296 entrevistados em cinco regiões do Brasil, aponta para uma sociedade fragmentada: 40% se sentem mais distantes e 34% se veem em relações superficiais. A sociabilidade está em empate: enquanto 37% reduziram a frequência de encontros no último ano, 36% aumentaram. “As relações não estão esfriando; estão ficando mais seletivas. Hoje, o vínculo é uma escolha que exige dedicação, atenção e esforço contínuo. É aqui que o presente entra: ele é o atalho que valida que você parou, pensou e dedicou tempo ao outro”, explica Michel Alcoforado, antropólogo da Consumoteca.

A pesquisa mostra que o esforço e o investimento financeiro dos presentes dados são direcionados fortemente para um núcleo central de relações, como parceiros, filhos e pais, que exigem maior investimento emocional e em presentes. Os Filhos recebem em média de 7,6 presentes por ano e parceiros 6,4.

Outros achados da pesquisa

Vínculos Prioritários: O núcleo íntimo (parceiro/cônjuge, filhos e pais) é o que mais se fortaleceu nos últimos anos e exige presentes focados em personalização e profundidade.

O Amigo Voltou: Após anos de enfraquecimento, os amigos tiveram o maior salto de proximidade em 2025, com 38% dos entrevistados relatando uma reaproximação.

P.I.X Natura – “Presente com Intenção de Xodó” em contraponto à transferências bancárias

A ascensão das transferências bancárias, como o Pix, como forma de presente (atingindo 27% para pais/mães e 28% para filhos no núcleo mais próximo) revela uma tensão crescente entre praticidade e afeto. Embora seja uma prática comum, é percebido como um “problema na dedicação”, simbolizando baixo esforço e pouco tempo investido. Para 28% dos brasileiros, “não transmite carinho ou intenção” e, em relações mais distantes, assume o papel de um gesto frio, “quase igual à ausência” do presente.

É neste contexto de busca por reconexão que a Natura lança sua Campanha de Natal, reforçando o mote “O Melhor Presente é Ser Presente. Depois, é Natura” e apresentando o conceito “P.I.X Natura. – Presente com Intenção de Xodó”. A ideia, desenvolvida pela agência Africa Creative, propõe que presentear deve ser um ato intencional que exige escolha e dedicação de tempo, elementos que se tornaram mais valiosos que um repasse instantâneo. A base desse posicionamento estratégico é reforçada pela análise da CMO Tatiana Ponce: “As pessoas estão fragilizando seus laços em nome da velocidade, mas o Natal pode ser o momento de reverter isso. Por essa razão, o presente é uma prova de atenção e um investimento no vínculo”, explica.

Entre os achados do estudo, comprovou-se que a categoria de perfumaria é a mais forte dentro do universo de beleza e se destaca sobretudo para presentear pessoas próximas. Embora não seja a primeira escolha em todos os grupos, a perfumaria é o presente universal por excelência, pois equilibra perfeitamente os fatores de atenção e reciprocidade, agradando a todos os vínculos. É a categoria líder entre parceiros e cônjuges, mas também figura como uma opção forte para filhos e até círculos sociais mais distantes, como colegas e vizinhos.

“A Natura, como líder absoluta em presentes do setor de beleza e cuidados pessoais, tem o portfólio ideal para que o consumidor possa, de fato, entregar um P.I.X. – Presente com Intenção de Xodó”, afirma Ponce. Para o Natal, a marca fez uma seleção especial de presentes que traduzem afeto e propósito – desde seus clássicos da perfumaria, como Essencial, Kaiak e Luna, até rituais de autocuidado com as marcas Ekos e Tododia, oferecendo opções pensadas para toda a família e diferentes níveis de intimidade.

“O verdadeiro ‘xodó’ da escolha reside em adequar os itens de beleza e cuidado pessoal à intimidade da relação, demonstrando a dedicação de tempo e o conhecimento sobre o outro. O portfólio Natura permite essa personalização: podem ser fragrâncias premium para laços íntimos; body splashes para a rede próxima; ou opções como cremes corporais perfumados, maquiagens e sabonetes que compõem a cesta de quem quer ser lembrado pelo cuidado no ato de presentear neste Natal e em todas as datas”, explica a executiva. “São as opções ideais para que o consumidor possa demonstrar carinho, transformando cada produto em um gesto de atenção plena e celebração”, finaliza, solidificando a mensagem de que o presente físico, intencional e escolhido a dedo é a forma mais eficaz de resgatar e fortalecer os vínculos.

(*) Com informações da assessoria