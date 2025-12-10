DEHS

Moradores relataram que ouviram os pedidos de socorro, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser espancado no bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus, nesta quarta-feira (10). Ele foi encontrado em um terreno baldio.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi agredida com pedaços de madeira e ainda tentou pedir ajuda durante o ataque.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estiveram no local para prestar apoio. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

