Aeroporto orientou passageiros a checar horários e possíveis reacomodações com as companhias.

Quatro voos foram cancelados no Aeroporto de Manaus, nesta quinta-feira (11), após o forte vendaval que atingiu São Paulo na quarta-feira (10). Segundo a assessoria, além dos cancelamentos, um voo também registrou atraso.

A assessoria do aeroporto recomendou que os passageiros verifiquem com as companhias aéreas os horários dos voos, possíveis alterações na malha aérea e reacomodações.

Transtornos em São Paulo

A Grande São Paulo enfrentou uma ventania considerada inédita pelos meteorologistas: foi a primeira vez que rajadas tão fortes atingem a região sem a presença de chuva ou temporais. Na quarta, o Aeroporto de Congonhas chegou a registrar ventos de 96,3 km/h.

Os ventos fortes deixaram um rastro de destruição: mais de 2 milhões de imóveis sem luz, queda de dezenas de árvores, fechamento de parques, voos cancelados e até consultas em hospital precisaram ser canceladas. Nesta quinta, havia ainda mais de 1,5 milhão de imóveis às escuras.

Em Guarulhos, 27 voos previstos foram cancelados nesta quinta, sendo 8 partidas e 19 chegadas. Entre as linhas prejudicadas estão destinos como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ilhéus, Foz do Iguaçu, Manaus, Goiânia e Belém.

No Aeroporto de Congonhas, 41 voos foram cancelados, incluindo 13 partidas e 28 chegadas. Entre os destinos impactados estão Porto Alegre, Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Maceió, entre outros.

