Bebê

Mulher de 22 anos foi detida em Fortaleza; vizinhos a agrediram após crime vir à tona

Uma mulher de 22 anos foi presa em Fortaleza por suspeita de produzir conteúdo adulto envolvendo a própria filha, de quatro meses.

Após a divulgação do crime, moradores do bairro agrediram a mulher, que precisou ser levada a uma unidade hospitalar. Ela permanece em atendimento sob escolta policial.

Testemunhas registraram imagens da mãe com marcas de agressão em uma cama. Vizinhos também gravaram vídeos do momento em que a retiraram da casa em uma maca e a colocaram em uma ambulância devido às lesões sofridas.

Prisão em flagrante e investigação

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso por meio da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

A mãe foi autuada em flagrante com base no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza a produção ou divulgação de cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes.

A unidade especializada da Polícia Civil continua investigando todos os fatos e suas circunstâncias.

*Com informações do g1