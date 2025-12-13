Preços

Transformação urbana redefine o eixo residencial da capital, conforme mostram dados recentes da Ademi-AM

O mercado imobiliário de Manaus vivencia um momento de intensa reconfiguração, marcado por uma notável mudança nos eixos de valorização e no perfil dos lançamentos residenciais. Bairros tradicionais, outrora sinônimos de exclusividade, passam por um processo de popularização, enquanto outras áreas despontam como o novo epicentro do alto luxo. Essa dinâmica é um reflexo direto do aquecimento do setor e das novas demandas habitacionais da capital amazonense.

Os dados recentes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) e da Brain Inteligência Estratégica confirmam a efervescência do segmento. De janeiro a setembro de 2025, o mercado movimentou um valor recorde de R$ 2,738 bilhões em vendas, superando o resultado de todo o ano anterior e projetando um fechamento de ano acima dos R$ 3 bilhões.

Um dos pilares desse crescimento expressivo é o segmento econômico, impulsionado pelo fortalecimento de programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida (MCMV), que ampliou o acesso ao crédito com a criação da Faixa 4. O presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, ressalta que essa faixa e o médio padrão representam a maior parte das unidades vendidas, com destaque para imóveis de dois dormitórios.

Nesse contexto, a Ponta Negra, tradicionalmente vista como a zona de alto luxo por excelência, demonstra uma virada no seu perfil de ocupação. Embora ainda mantenha empreendimentos de alto padrão, a área e seu entorno imediato assistiram a um aumento significativo no lançamento de moradias com foco no público de médio padrão e até mesmo em faixas contempladas pelo MCMV.

A expansão urbana e a busca por moradias mais acessíveis, porém em áreas com boa infraestrutura, levaram construtoras a investirem em condomínios que atendem a essa nova demanda na região. Empreendimentos como o Estilo Ponta Negra e o Olá Ponta Negra simbolizam essa guinada.

Esses lançamentos, muitas vezes com unidades a partir de R$ 250 mil e R$ 400 mil, respectivamente, oferecem estrutura de lazer completa e segurança, democratizando o acesso a uma localização antes restrita. Tal movimento consolida a Ponta Negra como uma área de uso misto e com maior diversidade socioeconômica em seus novos condomínios.

Em contrapartida, o conjunto Morada do Sol, inserido no bairro Aleixo, emergiu como o novo hotspot do segmento de alto luxo em Manaus. A região tem atraído investimentos robustos e exclusivos, redefinindo o patamar de sofisticação na cidade.

(*) Com informações da assessoria