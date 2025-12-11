Provocação

Presidente comenta pré-candidatos da direita e apresenta resultados do governo após dois anos de gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a provocar adversários políticos ao afirmar que a direita “apresenta muitos nomes porque não tem nenhum”.

A declaração foi dada em entrevista nesta quinta-feira (11), ao comentar a movimentação de possíveis candidatos ao Palácio do Planalto para as eleições 2026.

Para Lula, a grande quantidade de pré-candidatos indica falta de coesão e incerteza dentro do campo opositor. Ele afirmou que uma lista extensa de nomes “é sinal de dúvida e receio diante do pleito”.

Presidente afirma que 2025 será ‘o ano da verdade’

Ao analisar o cenário eleitoral, Lula disse que a oposição teme perder o próximo pleito. Para embasar sua confiança, destacou o que considera conquistas concretas do governo após “dois anos de reconstrução”.

Entre os resultados apresentados, Lula citou indicadores econômicos e sociais positivos:

Inflação no menor patamar em quatro anos;

Crescimento da massa salarial;

Taxa de desemprego baixa; e

Sucessivos reajustes do salário mínimo acima da inflação.

O presidente defendeu a reforma do Imposto de Renda, que reduz o tributo para quem recebe até R$ 7,3 mil.

Além disso, destacou programas sociais como Luz do Povo, Gás do Povo, Pé de Meia e a ampliação do Bolsa Família.

Expansão do crédito e crescimento econômico

De acordo com Lula, o governo ampliou o crédito voltado a pequenos e médios empreendedores e agricultores.

Ele afirmou que essa medida impulsionou um crescimento econômico superior a 3%, algo que não acontecia desde 2010, durante seu segundo mandato. O combate à fome voltou a ser tema central do discurso presidencial.

Por fim, o presidente afirmou que o país enfrentava níveis graves de insegurança alimentar antes de sua terceira posse, mas ressaltou que “em dois anos e meio acabamos com a fome outra vez”.

(*) Com informações da CNN