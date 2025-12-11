O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a provocar adversários políticos ao afirmar que a direita “apresenta muitos nomes porque não tem nenhum”.
A declaração foi dada em entrevista nesta quinta-feira (11), ao comentar a movimentação de possíveis candidatos ao Palácio do Planalto para as eleições 2026.
Para Lula, a grande quantidade de pré-candidatos indica falta de coesão e incerteza dentro do campo opositor. Ele afirmou que uma lista extensa de nomes “é sinal de dúvida e receio diante do pleito”.
Presidente afirma que 2025 será ‘o ano da verdade’
Ao analisar o cenário eleitoral, Lula disse que a oposição teme perder o próximo pleito. Para embasar sua confiança, destacou o que considera conquistas concretas do governo após “dois anos de reconstrução”.
Entre os resultados apresentados, Lula citou indicadores econômicos e sociais positivos:
- Inflação no menor patamar em quatro anos;
- Crescimento da massa salarial;
- Taxa de desemprego baixa; e
- Sucessivos reajustes do salário mínimo acima da inflação.
O presidente defendeu a reforma do Imposto de Renda, que reduz o tributo para quem recebe até R$ 7,3 mil.
Além disso, destacou programas sociais como Luz do Povo, Gás do Povo, Pé de Meia e a ampliação do Bolsa Família.
Expansão do crédito e crescimento econômico
De acordo com Lula, o governo ampliou o crédito voltado a pequenos e médios empreendedores e agricultores.
Ele afirmou que essa medida impulsionou um crescimento econômico superior a 3%, algo que não acontecia desde 2010, durante seu segundo mandato. O combate à fome voltou a ser tema central do discurso presidencial.
Por fim, o presidente afirmou que o país enfrentava níveis graves de insegurança alimentar antes de sua terceira posse, mas ressaltou que “em dois anos e meio acabamos com a fome outra vez”.
Leia mais: Lula lidera a esquerda e Bolsonaro domina a direita, diz Datafolha.
(*) Com informações da CNN