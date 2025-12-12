Corpo de Bombeiros

Chamas e fumaça intensa mobilizam Corpo de Bombeiros no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma área dentro do terreno de uma empresa de reciclagem na rua Vertente, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (12).

A fumaça negra é intensa e já pode ser vista de diversos pontos da cidade. Informações preliminares indicam que o fogo avança rapidamente, e moradores próximos temem que o vento espalhe ainda mais as chamas.

O Corpo de Bombeiros está no local, atuando para controlar as chamas. A suspeita inicial é de que materiais plásticos queimados na área tenham provocado o incêndio.

O entorno da empresa conta com várias residências, aumentando a preocupação com a segurança da comunidade.

