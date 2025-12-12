Investigação

Operação Transparência apura desvios em recursos públicos e cumpre mandados em Brasília.

A ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), Mariângela Fialek, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (12), em Brasília. A investigação apura desvios na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), como parte da Operação Transparência.

Ligação com Arthur Lira

Mariângela, conhecida como Tuca, atualmente ocupa um cargo na liderança do PP, mas sempre atuou como uma das principais auxiliares de Arthur Lira, especialmente quando ele presidiu a Câmara dos Deputados. Ela era responsável por executar as emendas que ficaram conhecidas como “orçamento secreto”.

Ação da Polícia Federal em Brasília

Um dos mandados foi cumprido dentro da Câmara dos Deputados. O outro ocorreu na residência de uma assessora parlamentar que ocupa cargo especial ligado à liderança do PP.

Crimes investigados

Segundo a PF, a operação apura possíveis crimes de:

peculato,

falsidade ideológica,

uso de documento falso,

corrupção.

A Polícia Federal informou que os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar a investigação sobre o esquema envolvendo a execução de emendas parlamentares.

