Serviços presenciais e por Telessaúde incluem consultas, exames e ações de prevenção.

Serviços de saúde, incluindo consultas, exames e ações de prevenção, serão oferecidos neste sábado (13), das 8h às 14h, na Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, durante a 28ª edição do programa Governo Presente.

Atendimentos médicos presenciais e por Telessaúde

A SES-AM vai disponibilizar consultas presenciais com oftalmologista, ginecologista e pediatra, além de atendimentos por Telessaúde com ginecologista e ortopedista. A população também terá acesso à aferição de pressão arterial, testes glicêmicos e ações de prevenção promovidas pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Programação de consultas ao longo da semana

A Carreta da Saúde estará no local com exames de mamografia e ultrassonografia de abdômen total e superior, tireoide, mama, próstata (via abdome), aparelho urinário, transvaginal, obstétrica e pélvica. A unidade móvel continuará atendendo no local até a próxima quinta-feira (18).

As consultas médicas seguirão estendidas durante a semana. Na segunda e terça-feira (15 e 16), haverá atendimentos em ortopedia por Telessaúde e consultas presenciais com clínico geral.

Na quarta-feira (17), a programação inclui atendimento em Telessaúde com cardiologista e consulta presencial com pediatra.

Na quinta-feira (18), serão ofertadas teleconsultas em ortopedia e, na sexta-feira (19), atendimento com cardiologista.

Exames exigem documentos e encaminhamento

Para a realização dos exames, é necessário apresentar documento de identidade com foto e encaminhamento médico. Mulheres a partir de 40 anos não precisam de encaminhamento para realizar a mamografia.

A FVS-RCP levará orientações de saúde e atividades educativas voltadas à prevenção de doenças e promoção da saúde. A meta é realizar 100 atendimentos, além de 400 testagens rápidas e 120 autotestes.

