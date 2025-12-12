Tortura

Polícia divulga imagem de suspeito de homicídio qualificado por tortura contra enteado de 1 ano e 8 meses.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Luciano da Costa Palheta, procurado por homicídio qualificado por tortura contra o enteado de 1 ano e 8 meses, e pede apoio da população para localizar o suspeito.

Delegada detalha investigação

De acordo com a delegada Kássia Evangelista, as investigações começaram após exames médicos identificarem múltiplas lesões na criança, o que levou profissionais de saúde a denunciarem o caso.

“A criança foi levada ao hospital pela mãe e pela avó materna, que informaram que ela estava com sintomas de fadiga, após passar a noite sozinha com o padrasto. A vítima chegou a ser submetida a cirurgia, mas faleceu sete dias após dar entrada na unidade hospitalar devido ao estado clínico ser grave”, disse a delegada.

Buscas e denúncias

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima pelos números (92) 99962-2441 (disque-denúncia da Depca); 197 e (92) 3667-7575 da PC-AM; ou 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, destacou a autoridade policial.

