Deputado encerra ano legislativo na Aleam com foco em produção rural, saúde, educação e visitas ao interior.

Manaus (AM) – Ao encerrar o ano legislativo de 2025 na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) fez um balanço das ações do mandato e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do estado, especialmente nos municípios do interior, comunidades rurais e populações ribeirinhas.

Durante o pronunciamento, o parlamentar destacou investimentos voltados à promoção de dignidade, respeito e melhoria da qualidade de vida da população do interior do Amazonas.

Investimentos fortalecem a produção rural

Segundo Thiago Abrahim, somente na área da produção rural foram destinados mais de R$ 7 milhões para fortalecer a economia local e apoiar os trabalhadores do campo.

Os recursos garantiram a entrega de implementos agrícolas, motores rabeta, motocultivadores, plantadeiras de mandioca, tratores e triciclos para o escoamento da produção.

Água, saúde e dignidade no interior

O deputado também destacou a perfuração de poços artesianos em comunidades do interior. A iniciativa garantiu acesso à água potável, contribuindo diretamente para a saúde e a dignidade das famílias atendidas.

Recursos para saúde ampliam atendimentos

Na área da saúde, Thiago Abrahim ressaltou os investimentos em cirurgias eletivas, melhorias em hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros especializados.

Os recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos e no custeio de serviços, com foco na ampliação do acesso e na qualidade do atendimento à população.

Educação recebe melhorias estruturais

Outro ponto enfatizado foi o apoio à educação, especialmente às escolas municipais. O deputado destacou ações de recuperação e melhoria da infraestrutura escolar em diversos municípios do Amazonas.

O objetivo, segundo ele, é garantir ambientes de ensino mais adequados, seguros e respeitosos para crianças e jovens.

Agenda inclui visitas ao Médio e Baixo Amazonas

Thiago Abrahim anunciou que iniciará, nos próximos dias, uma série de visitas aos municípios do Médio e Baixo Amazonas. A agenda busca ouvir as demandas da população e planejar os programas que serão executados em 2026.

As ações serão desenvolvidas por meio de recursos parlamentares e emendas impositivas.

Para o deputado, a presença constante nas comunidades é essencial para o exercício do mandato. Ele reafirmou o compromisso de seguir percorrendo os rios e comunidades do estado, mantendo diálogo direto com a população e fortalecendo o trabalho legislativo em favor do Amazonas.

