Thiago Abrahim segue na liderança da Comissão de Assuntos Municipais

O deputado Thiago Abrahim (União Brasil) foi reconduzido à presidência da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Rural e Regional da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o biênio 2025/2026. A definição das presidências das 23 comissões técnicas da Casa aconteceu durante reunião nesta terça-feira (4).

Abrahim se comprometeu a continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida no interior do estado.

“Vamos continuar legislando com o objetivo de trazer as melhorias que o nosso interior precisa, além de dar celeridade a projetos de lei que contemplem a habitação, defesa civil, principalmente na ocorrência de enchentes e vazantes, conflitos territoriais, entre outras matérias”, afirmou o deputado.

A Comissão de Assuntos Municipais tem como responsabilidade analisar as condições de qualidade e os serviços públicos estaduais nos municípios, além de revisar o quadro dos repasses constitucionais. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais e implementar políticas públicas que proporcionem infraestrutura, crédito, tecnologia e outros recursos necessários para o desenvolvimento local.

“Essa Comissão é de extrema importância para nós, que representamos o interior do estado. Nosso compromisso é levar desenvolvimento e infraestrutura aos municípios, garantindo que as demandas municipalistas sejam atendidas com eficiência. Seguiremos atuando de forma presente nas cidades, acompanhando de perto a prestação dos serviços públicos, que são a base do atendimento à população. É fundamental garantir que esses serviços sejam oferecidos com qualidade e atendam às reais necessidades dos cidadãos”, concluiu Abrahim.