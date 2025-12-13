Bem-estar

Ação oferece serviços gratuitos de saúde, cidadania e cuidado pessoal aos moradores do campo Waldir de Moraes.

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) realizou nesta sexta-feira (12/12) a 5ª edição do projeto “Jogo Limpo”, no campo Waldir de Moraes, zona Leste. A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, cidadania e cuidado pessoal para moradores da região, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.

Serviços oferecidos na comunidade

Durante a tarde, foram disponibilizados:

Atendimento médico e odontológico

Emissão de credencial de estacionamento para idosos

Corte de cabelo e design de sobrancelhas

O projeto aproxima o poder público das comunidades, garantindo acesso prático e humanizado a serviços essenciais.

Impacto do projeto na população

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Joel Silva, ressaltou a importância da ação:

“O ‘Jogo Limpo’ tem levado cuidado, atenção e presença para dentro das comunidades. Aqui, unimos esporte, cidadania e saúde, garantindo que a população seja atendida com dignidade. Cada edição reforça nosso compromisso com a transformação social e o fortalecimento das ações esportivas na cidade.”

O responsável pelo campo Waldir de Moraes, César Guimarães, também destacou o impacto:

“A comunidade precisava dessa ação. Ver o ‘Jogo Limpo’ chegar aqui é motivo de gratidão. Esses serviços fazem diferença real na vida das famílias.”

Depoimentos da população

A dona de casa Keityane Souza comemorou a presença do projeto em seu bairro:

“A iniciativa é muito boa. Muitas pessoas não têm condições de ir até o local e ter acesso a esses serviços, então é muito gratificante que eles venham até nosso bairro. Já estamos esperando pela próxima edição.”

Próximas edições

Novas edições do Jogo Limpo estão previstas para 2026 em outros bairros da capital, fortalecendo a integração entre esporte, saúde e educação e ampliando o impacto social do projeto.

