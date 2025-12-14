Atentado

Tiroteio em Bondi durante celebração de Hanukkah é classificado como ataque terrorista.

Bondi (Austrália) – O número de mortos após o ataque terrorista neste domingo (14) subiu para 16, incluindo um dos suspeitos. Segundo a polícia de Nova Gales do Sul, 40 pessoas continuam hospitalizadas.

Detalhes do ataque

O atentado ocorreu durante uma celebração de Hanukkah na praia de Bondi, onde mais de mil pessoas participavam do evento. A polícia informou que dois suspeitos estavam envolvidos: um foi morto no local e outro segue em custódia em estado crítico. Até o momento, as identidades deles não foram divulgadas.

Classificação e alvo do ataque

As autoridades classificaram o incidente como terrorismo. Segundo a polícia, o ataque teve como alvo a comunidade judaica do país, reforçando preocupações sobre segurança em eventos religiosos.

Reação do Governo Brasileiro

O Governo federal divulgou nota de repúdio ao atentado, afirmando:

“O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos. Reafirma-se o enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa.”

Atualização sobre vítimas

No momento do ataque, 12 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas. Com o passar das horas, o número de óbitos aumentou para 16, enquanto dezenas seguem hospitalizadas para tratamento.

Leia mais:

