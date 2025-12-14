Manaus (AM) – Um incêndio atingiu o mercado Formosa, no Centro de Manaus, na tarde deste domingo (14). A suspeita é que o incêndio possa ter sido criminoso.
Segundo o tenente Mota, do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu no incidente. “O local é bastante fechado e com alta temperatura, o que fez o fogo se espalhar para outro pavimento, mas conseguimos controlar. A princípio, não houve feridos, pois o estabelecimento estava fechado”, explicou.
A polícia foi comunicada que alguns objetos foram levados, incluindo notebook e televisão. Há suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso.
De acordo com informações, o estabelecimento estava fechado para o almoço, e vizinhos perceberam o fogo e acionaram os responsáveis antes que a situação piorasses.
Após o incêndio controlado, a equipe do Corpo de Bombeiros realizaram o rescaldo.
