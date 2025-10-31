Susto

Fogo iniciou após fio cair em cima de cama

Um incêndio atingiu ao menos cinco casas no beco Bragança, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, durante a manhã desta sexta-feira (31).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou após um fio elétrico cair sobre uma cama, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente.

A dona da casa contou que estava dando banho nos três filhos pequenos quando o fogo teve início e que só conseguiu sair correndo com as crianças. Infelizmente, a cadela da família não conseguiu escapar a tempo e morreu carbonizada.

Com a intensidade do fogo, as casas vizinhas também foram atingidas pelas chamas. Não houve feridos humanos, apenas a morte do animal de estimação. As famílias afetadas serão encaminhadas à Secretaria de Assistência da Prefeitura de Manaus, onde devem receber apoio e auxílio emergencial.

