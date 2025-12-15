Jogo

Timão supera Cruzeiro após empate no agregado e disputa de pênaltis; adversário sairá de Fluminense ou Vasco

São Paulo (SP) – O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (14), o time paulista foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal, mas venceu nos pênaltis e assegurou a classificação. O adversário sairá do duelo entre Fluminense e Vasco.

Cruzeiro domina início de jogo

Precisando do resultado, o Cruzeiro tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com posse de bola e passes rápidos, a equipe de Leonardo Jardim encontrou espaços no meio-campo, principalmente com Matheus Henrique e Matheus Pereira, que ditou o ritmo da partida na Arena.

A primeira chance clara surgiu aos 16 minutos. Matheus Pereira acertou um voleio perigoso, exigindo defesa de Hugo Souza. No rebote, Sinisterra tentou completar, mas foi travado por Gustavo Henrique. Aos 24 minutos, Kaio Jorge testou novamente o goleiro do Corinthians.

Arroyo abre o placar para a Raposa

A pressão do Cruzeiro resultou em gol aos 39 minutos. Com a entrada de Arroyo após a lesão de Sinisterra, o atacante ganhou de Matheuzinho no alto e cabeceou firme, sem chances para Hugo Souza, abrindo o placar.

Segundo tempo movimentado

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Kaio Jorge avançou livre pelo meio-campo e serviu Arroyo, que marcou o segundo gol da Raposa. O tento chegou a ser anulado, mas o VAR confirmou.

O Corinthians reagiu rapidamente. Aos nove minutos, Rodrigo Garro cobrou falta, André Ramalho ajeitou, e Matheus Bidu completou para o gol, diminuindo: 2 a 1. O Timão cresceu na partida e quase empatou aos 17 minutos, com chute de Memphis.

Decisão nos pênaltis

O Cruzeiro se fechou na defesa e pouco ameaçou o adversário. Rodrigo Garro arriscou aos 18 minutos, e Matheus Bidu e Breno Bidon acertaram travessão e poste, respectivamente. Sem reação, a Raposa levou a decisão para os pênaltis, onde o Corinthians foi mais eficiente e garantiu a vaga na final.

Leia mais:

Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos neste domingo (14)