Jovens buscam treinos para melhorar aparência, condicionamento e bem-estar

A Geração Z, composta por jovens nascidos entre 1997 e 2012, prioriza saúde e estilo de vida ativo. Cada vez mais, esse público procura academias não apenas para melhorar o shape, mas também para aumentar condicionamento físico e disposição.

Um exemplo dessa tendência é Ana Clara Mendes, de 19 anos, aluna da Fórmula Academia do Shopping Ponta Negra, que venceu recentemente a categoria fit model em um campeonato de fisiculturismo em Manaus.

Ana Clara pratica atividades físicas há alguns anos e intensificou os treinos nos últimos quatro meses para competir em uma modalidade que valoriza o físico saudável, natural e feminino.

“Comecei a treinar há alguns anos, sempre foi algo que gostei e quis fazer, pelo meu corpo e pela minha mente. Nos últimos tempos o que mais me motivou foi a vontade de evoluir, transformar meu físico e mostrar que meninas jovens também podem alcançar grandes conquistas quando têm disciplina. A competição foi um objetivo que me deu ainda mais foco”, conta a atleta.

Motivação da Geração Z segundo personal trainer

Foto: Divulgação

Segundo Ana Morais, personal trainer da Fórmula Academia, o número de alunos jovens cresceu em 2025. Ela destaca que a Geração Z busca melhorar a aparência, mas também valoriza qualidade de vida.

“Eles procuram treinar para obter resultados no corpo, mas também para ganhar mais confiança, condicionamento e qualidade de vida. Muitos querem performance, definição muscular e entender como treinar de forma eficiente”, explica.

A personal reforça que os hábitos saudáveis vão além da estética: “A prática regular de atividade física melhora o humor, reduz a ansiedade, aumenta o foco e ajuda no desempenho escolar e profissional. É um investimento no presente que transforma o futuro”, acrescenta.

Importância da orientação profissional

Para jovens e adolescentes, a orientação profissional é essencial. Ana Morais alerta sobre segurança nos treinos: “As redes sociais inspiram, então os jovens buscam treinar por conta disso, mas é preciso acompanhamento. É importante treinar com segurança para evitar acidentes, respeitar os limites individuais, aprender a técnica correta dos exercícios e seguir uma progressão consistente. Também é essencial evitar comparações, prezar pela alimentação e ter descanso adequado para não correr risco de lesões.”

Dicas para começar 2026 com novos hábitos

Para quem deseja iniciar um estilo de vida saudável, a personal recomenda: “Comece com metas simples e realistas e foque no processo, não apenas no resultado estético. Não tenha medo de iniciar, todo mundo começa de algum ponto. O treino transforma corpo, mente e estilo de vida. E quanto mais cedo você começa, mais cedo você colhe os benefícios.”

