Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou 22 ocorrências nesta segunda-feira (15/12) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

Bairros mais afetados

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros com maior volume de chuva foram:

  • União: 84 mm
  • Redenção: 63 mm
  • Santa Luzia: 62 mm
  • Puraquequara: 31 mm
  • Santa Etelvina: 29 mm

Ocorrências registradas

As chamadas recebidas pelo Disque 199 foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Entre as ocorrências, destacam-se:

  • Zona Norte: 1 destelhamento e 1 deslizamento
  • Zona Leste: 2 erosões e 2 alagamentos
  • Zona Oeste: 1 vistoria, 4 alagamentos, 1 risco de desabamento, 1 risco de tombamento, 1 erosão e 1 desabamento
  • Centro-Oeste: 1 alagamento
  • Zona Sul: 2 riscos de deslizamento, 1 risco de desabamento e 2 bueiros abertos
  • Centro-Sul: 1 risco de desabamento

Limpeza urbana

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atua desde o início das chuvas em limpeza de ruas, retirada de árvores tombadas e desobstrução de ecobarreiras, especialmente nas avenidas:

  • Coronel Teixeira (Ponta Negra)
  • Brasil (Compensa)
  • Belmiro Vianez (Alvorada)

E nas ruas:

  • Tapajós (Centro)
  • Ajuricaba (Cachoeirinha)

Canal de atendimento 24 horas

Cidadãos podem acionar o Disque 199 para assistência imediata junto ao CCC, que funciona 24 horas por dia.

Monitoramento contínuo

O sistema atmosférico é dinâmico, e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando dados de previsão para fornecer atualizações em tempo real caso haja alterações significativas no clima.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que os moradores:

  • Evitem acúmulo de água parada para prevenir doenças transmitidas por mosquitos
  • Reduzam a velocidade ao dirigir em vias alagadas e mantenham distância segura de outros veículos
  • Evitem transitar por locais alagados e, se necessário, busquem rotas alternativas.

Leia mais:

VÍDEO: Carro cai em igarapé de Manaus e resgate de vítimas impressiona