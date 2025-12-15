Defesa Civil

Defesa Civil atende chamados, Secretaria de Limpeza atua em ruas e cidadãos devem seguir recomendações de segurança.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou 22 ocorrências nesta segunda-feira (15/12) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

Bairros mais afetados

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros com maior volume de chuva foram:

União: 84 mm

Redenção: 63 mm

Santa Luzia: 62 mm

Puraquequara: 31 mm

Santa Etelvina: 29 mm

Ocorrências registradas

As chamadas recebidas pelo Disque 199 foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Entre as ocorrências, destacam-se:

Zona Norte: 1 destelhamento e 1 deslizamento

Zona Leste: 2 erosões e 2 alagamentos

Zona Oeste: 1 vistoria, 4 alagamentos, 1 risco de desabamento, 1 risco de tombamento, 1 erosão e 1 desabamento

Centro-Oeste: 1 alagamento

Zona Sul: 2 riscos de deslizamento, 1 risco de desabamento e 2 bueiros abertos

Centro-Sul: 1 risco de desabamento

Limpeza urbana

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atua desde o início das chuvas em limpeza de ruas, retirada de árvores tombadas e desobstrução de ecobarreiras, especialmente nas avenidas:

Coronel Teixeira (Ponta Negra)

Brasil (Compensa)

Belmiro Vianez (Alvorada)

E nas ruas:

Tapajós (Centro)

Ajuricaba (Cachoeirinha)

Canal de atendimento 24 horas

Cidadãos podem acionar o Disque 199 para assistência imediata junto ao CCC, que funciona 24 horas por dia.

Monitoramento contínuo

O sistema atmosférico é dinâmico, e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando dados de previsão para fornecer atualizações em tempo real caso haja alterações significativas no clima.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que os moradores:

Evitem acúmulo de água parada para prevenir doenças transmitidas por mosquitos

Reduzam a velocidade ao dirigir em vias alagadas e mantenham distância segura de outros veículos

Evitem transitar por locais alagados e, se necessário, busquem rotas alternativas.

