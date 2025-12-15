Tragédia

Condutor de 18 anos e passageira caem em igarapé no Japiim; ambos passam bem após resgate em Manaus.

Manaus (AM) – Um jovem condutor de 18 anos, recém-habilitado, se envolveu em um acidente no Igarapé do 40, no bairro Japiim, na tarde desta segunda-feira (data). Ele estava acompanhado de uma mulher no veículo, que foi expelida do carro antes da queda, mas também caiu no igarapé.

Detalhes do acidente

O veículo, um Prisma prata, caiu no igarapé durante a forte chuva que atingia Manaus. O incidente mobilizou rapidamente equipes de resgate e chamou a atenção de moradores que estavam próximos.

Resgate e primeiros atendimentos

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou ambos os ocupantes. Felizmente, o condutor e a passageira sobreviveram e receberam os primeiros atendimentos no local.

Alerta sobre segurança em dias de chuva

O acidente reforça a importância de atenção redobrada nas ruas alagadas e próximas a igarapés durante períodos de chuva intensa. Motoristas e passageiros devem adotar cuidados extras para evitar acidentes.

