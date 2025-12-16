Sem os cuidados necessários, as festas de fim de ano podem virar um grande desafio para as mulheres que já entraram na menopausa. Os brindes regados a álcool e o consumo de pratos recheados de açúcar, aditivos e gordura saturada podem piorar os sintomas relacionados ao fim da fase reprodutiva da mulher, como insônia, ondas de calor, fadiga e picos de estresse.
Isso tudo porque a menopausa altera a forma como o organismo metaboliza essas substâncias, que, quando ingeridas em excesso, podem virar inflamação e causar o desequilíbrio hormonal, conforme explica a médica ginecologista e obstetra, Aline Frota, que também é pós-graduada em Ginecologia Endócrina e em Medicina da Obesidade.
Aline ressalta que a menopausa é uma fase inevitável, pois é um processo natural que ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos, sem contar a perimenopausa (período de transição hormonal anterior à última menstruação, ou seja, à menopausa), que pode começar a partir dos 40 anos. De acordo com ela – que atende na Clínica AMIH (Assistência Materno Infantil Humanizada) –, essas fases acompanham diversas mudanças hormonais, incluindo a redução dos níveis de estrogênio, o que pode levar à diminuição da libido, ao ressecamento vaginal, às alterações de humor, à perda de densidade óssea, ao cansaço e aos famosos fogachos (sensações súbitas e intensas de calor no corpo).
“A boa notícia é que existem tratamentos e hábitos saudáveis que ajudam a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Com acolhimento e profissionais capacitados, tudo pode ser muito mais leve, mesmo durante as celebrações, incluindo as de fim de ano”, pontua.
Segundo a médica ginecologista e obstetra – que compartilha diversas informações sobre o tema em seu perfil do Instagram (@dra.aline_frota) –, é totalmente possível se permitir comemorar sem comprometer o bem-estar, desde que o excesso não seja prioridade. “O foco precisa estar no equilíbrio e naquilo que faz bem para o nosso corpo. O verdadeiro prazer é aproveitar com saúde”, salienta.
Cuidados Especiais
Aline fala que o primeiro passo a ser dado para aproveitar as festas de final de ano está associado à alimentação, que deve ser moderada e até mesmo combinada com comidas mais equilibradas e nutritivas, a exemplo de alimentos ricos em antioxidantes, fibras, cálcio e ácidos graxos. “Não é que você precise se privar de comer, mas é possível ingerir em uma quantidade equilibrada”, observa.
A especialista em Ginecologia Endócrina e em Medicina da Obesidade também destaca a necessidade de evitar o excesso de cafeína, bem como de álcool. Caso as bebidas alcoólicas estejam nas opções do menu natalino ou de ano novo, ela assevera que é importante se manter hidratada. “A hidratação é essencial, tanto antes quanto durante o consumo de álcool, justamente porque ele desidrata o organismo rapidamente e sobrecarrega o fígado”, reforça.
Outro cuidado está relacionado à rotina do sono e das atividades físicas, que deve ser mantida. “Mesmo que as festas sigam até a madrugada, a recomendação é tentar pelo menos acordar no horário de costume, bem como garantir a prática de exercícios físicos”, comenta.
Dentre as medidas, Aline inclui os cuidados regulares com a saúde ginecológica e a procura por um profissional especializado antes do final de ano. “A realização de exames hormonais pode ajudar no diagnóstico e tratamento dos sintomas da menopausa, principalmente para identificar a necessidade de reposição. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhores são os resultados e menor é o risco de complicações. Com acompanhamento de um ginecologista capacitado e atualizado, é possível equilibrar os hormônios, recuperar o bem-estar e ter qualidade de vida em todos os períodos do ano, mesmo durante as festas”, finaliza.
(*) Com informações da assessoria
