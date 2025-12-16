Saúde

Dicas da ginecologista Aline Frota para curtir celebrações sem piorar sintomas da menopausa

Sem os cuidados necessários, as festas de fim de ano podem virar um grande desafio para as mulheres que já entraram na menopausa. Os brindes regados a álcool e o consumo de pratos recheados de açúcar, aditivos e gordura saturada podem piorar os sintomas relacionados ao fim da fase reprodutiva da mulher, como insônia, ondas de calor, fadiga e picos de estresse.

Isso tudo porque a menopausa altera a forma como o organismo metaboliza essas substâncias, que, quando ingeridas em excesso, podem virar inflamação e causar o desequilíbrio hormonal, conforme explica a médica ginecologista e obstetra, Aline Frota, que também é pós-graduada em Ginecologia Endócrina e em Medicina da Obesidade.

Aline ressalta que a menopausa é uma fase inevitável, pois é um processo natural que ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos, sem contar a perimenopausa (período de transição hormonal anterior à última menstruação, ou seja, à menopausa), que pode começar a partir dos 40 anos. De acordo com ela – que atende na Clínica AMIH (Assistência Materno Infantil Humanizada) –, essas fases acompanham diversas mudanças hormonais, incluindo a redução dos níveis de estrogênio, o que pode levar à diminuição da libido, ao ressecamento vaginal, às alterações de humor, à perda de densidade óssea, ao cansaço e aos famosos fogachos (sensações súbitas e intensas de calor no corpo).

“A boa notícia é que existem tratamentos e hábitos saudáveis que ajudam a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Com acolhimento e profissionais capacitados, tudo pode ser muito mais leve, mesmo durante as celebrações, incluindo as de fim de ano”, pontua.

Segundo a médica ginecologista e obstetra – que compartilha diversas informações sobre o tema em seu perfil do Instagram (@dra.aline_frota) –, é totalmente possível se permitir comemorar sem comprometer o bem-estar, desde que o excesso não seja prioridade. “O foco precisa estar no equilíbrio e naquilo que faz bem para o nosso corpo. O verdadeiro prazer é aproveitar com saúde”, salienta.

Cuidados Especiais

Foto: Médica ginecologista e obstetra Aline Frota/Divulgação

Aline fala que o primeiro passo a ser dado para aproveitar as festas de final de ano está associado à alimentação, que deve ser moderada e até mesmo combinada com comidas mais equilibradas e nutritivas, a exemplo de alimentos ricos em antioxidantes, fibras, cálcio e ácidos graxos. “Não é que você precise se privar de comer, mas é possível ingerir em uma quantidade equilibrada”, observa.

A especialista em Ginecologia Endócrina e em Medicina da Obesidade também destaca a necessidade de evitar o excesso de cafeína, bem como de álcool. Caso as bebidas alcoólicas estejam nas opções do menu natalino ou de ano novo, ela assevera que é importante se manter hidratada. “A hidratação é essencial, tanto antes quanto durante o consumo de álcool, justamente porque ele desidrata o organismo rapidamente e sobrecarrega o fígado”, reforça.

Outro cuidado está relacionado à rotina do sono e das atividades físicas, que deve ser mantida. “Mesmo que as festas sigam até a madrugada, a recomendação é tentar pelo menos acordar no horário de costume, bem como garantir a prática de exercícios físicos”, comenta.

Dentre as medidas, Aline inclui os cuidados regulares com a saúde ginecológica e a procura por um profissional especializado antes do final de ano. “A realização de exames hormonais pode ajudar no diagnóstico e tratamento dos sintomas da menopausa, principalmente para identificar a necessidade de reposição. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhores são os resultados e menor é o risco de complicações. Com acompanhamento de um ginecologista capacitado e atualizado, é possível equilibrar os hormônios, recuperar o bem-estar e ter qualidade de vida em todos os períodos do ano, mesmo durante as festas”, finaliza.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Ganho de peso na menopausa: como os hormônios afetam o corpo