O baixo número de doações de sangue no início de dezembro acendeu o alerta no Hemoam. Nesta terça-feira (16), o hemocentro registrou uma queda de aproximadamente 40% no estoque, gerando preocupação com o abastecimento durante a temporada de festas.
A gerente de captação, Nívia França, explicou que a meta diária de doações é de 250, mas atualmente a média está em 160.
“Fazemos um apelo especial aos doadores, porque a nossa necessidade tende a aumentar devido à alta demanda por transfusões na temporada de festas de fim de ano. Precisamos dos doadores para evitar o desabastecimento”, afirmou.
Funcionamento do Hemoam no Natal:
- Segunda e terça-feira (22 e 23/12): 7h às 18h
- Quarta-feira (24/12): 7h às 12h
- Quinta-feira (25/12): fechado
- Sexta e sábado (26 e 27/12): 7h às 18h
Requisitos para doação:
- Ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 kg (16 e 17 anos podem doar acompanhados do responsável)
- Estar com boa saúde e bem alimentado
- Apresentar documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho)
A Fundação Hospitalar reforça que a participação dos doadores é essencial para manter o estoque adequado e atender à demanda durante as festas de fim de ano.
Leia mais: Plataforma Hemodoador é lançada para agilizar doações de sangue no AM