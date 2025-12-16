Preocupação

Hemocentro precisa de reforço no estoque para atender alta demanda de transfusões durante as festas de fim de ano.

O baixo número de doações de sangue no início de dezembro acendeu o alerta no Hemoam. Nesta terça-feira (16), o hemocentro registrou uma queda de aproximadamente 40% no estoque, gerando preocupação com o abastecimento durante a temporada de festas.

A gerente de captação, Nívia França, explicou que a meta diária de doações é de 250, mas atualmente a média está em 160.

“Fazemos um apelo especial aos doadores, porque a nossa necessidade tende a aumentar devido à alta demanda por transfusões na temporada de festas de fim de ano. Precisamos dos doadores para evitar o desabastecimento”, afirmou.

Funcionamento do Hemoam no Natal:

Segunda e terça-feira (22 e 23/12): 7h às 18h

Quarta-feira (24/12): 7h às 12h

Quinta-feira (25/12): fechado

Sexta e sábado (26 e 27/12): 7h às 18h

Requisitos para doação:

Ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 kg (16 e 17 anos podem doar acompanhados do responsável)

Estar com boa saúde e bem alimentado

Apresentar documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho)

A Fundação Hospitalar reforça que a participação dos doadores é essencial para manter o estoque adequado e atender à demanda durante as festas de fim de ano.

