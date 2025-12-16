Base Fluvial Arpão 2

Carga de pirarucu e tambaqui seguia para o Pará; um homem foi preso por crime ambiental.

Mais de 2,5 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante uma operação da Base Fluvial Arpão 2, realizada na segunda-feira (15/12), nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A ação resultou na prisão de um homem de 34 anos, suspeito de crime ambiental.

A apreensão ocorreu no âmbito da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O pescado estava escondido no porão da embarcação Deus na Frente, que tinha como destino o estado do Pará.

Fiscalização encontrou carga irregular

Durante a abordagem de rotina, os policiais localizaram sacos de fibra e plástico contendo peixes das espécies pirarucu e tambaqui. Após a verificação, foi constatado que o responsável pela embarcação não possuía a documentação exigida para o transporte do pescado.

Perícia confirma quantidade apreendida

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmaram a apreensão de mais de 1.890 quilos de pirarucu e cerca de 624 quilos de tambaqui, totalizando mais de 2,5 toneladas de pescado ilegal.

Prisão e destinação do pescado

O suspeito foi conduzido ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari, onde foi apresentado por crime ambiental. Todo o pescado apreendido foi doado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Coari.

Leia mais:

Cerca de 150 quilos de pescado apreendidos em Manaus