Mais de 2,5 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante uma operação da Base Fluvial Arpão 2, realizada na segunda-feira (15/12), nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A ação resultou na prisão de um homem de 34 anos, suspeito de crime ambiental.
A apreensão ocorreu no âmbito da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O pescado estava escondido no porão da embarcação Deus na Frente, que tinha como destino o estado do Pará.
Fiscalização encontrou carga irregular
Durante a abordagem de rotina, os policiais localizaram sacos de fibra e plástico contendo peixes das espécies pirarucu e tambaqui. Após a verificação, foi constatado que o responsável pela embarcação não possuía a documentação exigida para o transporte do pescado.
Perícia confirma quantidade apreendida
Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmaram a apreensão de mais de 1.890 quilos de pirarucu e cerca de 624 quilos de tambaqui, totalizando mais de 2,5 toneladas de pescado ilegal.
Prisão e destinação do pescado
O suspeito foi conduzido ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari, onde foi apresentado por crime ambiental. Todo o pescado apreendido foi doado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Coari.
