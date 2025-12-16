Dados

Momento para discutir estratégias, reduzir desigualdades e qualificar o cuidado.

Em continuidade às iniciativas que buscam ampliar as discussões e aprimorar o olhar sobre as desigualdades raciais na saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realiza nesta terça-feira (16/12) o Webinar Panorama Epidemiológico da Mortalidade Materno-Infantil sob o quesito raça/cor.

O encontro ocorre em formato on-line e reúne representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz Amazônia, e coordenações estratégicas municipais que atuam diretamente no cuidado à mulher, à criança e às populações em situação de maior vulnerabilidade.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça que o uso qualificado da informação é essencial para orientar políticas públicas. “Em julho deste ano, apresentamos o primeiro boletim epidemiológico da série histórica de 2020 a 2024, que evidencia desigualdades importantes na população negra. Esse novo panorama aprofunda essa análise e traz elementos para identificar como melhorar o acesso e o cuidado integral nos territórios”, afirma.

Para a assessora de Análise da Situação de Saúde da FVS-RCP, Leíse Gomes Fernandes, o panorama apresentado amplia a compreensão integrada da segurança do cuidado materno-infantil. “Nosso objetivo é sensibilizar gestores e profissionais para promover ações que reforcem a vigilância, a qualidade da assistência e a equidade racial nos serviços de saúde”, explicou.

Presente nas discussões, a presidente do Comitê Estadual de Prevenção dos Óbitos Materno, Infantil e Fetal (CEPOMIF), Nádia Sobral, e servidora da SES-AM, destacou a iniciativa e destacou a relevância do boletim como uma oportunidade valiosa para mensurar dados estratégicos sobre a saúde da população feminina negra. “Reconhecemos a importância de enfrentar as questões que impactam esse grupo, especialmente as elevadas taxas de mortalidade materna”, avaliou.

Eixos em Destaque

A programação contemplou a apresentação de evidências sobre a saúde materno-infantil sob a perspectiva do quesito raça/cor, com ênfase na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e na análise dos indicadores do Amazonas. O panorama reúne informações que orientam ações de saúde pública e apoiam iniciativas voltadas à redução das desigualdades no cuidado materno-infantil no estado.

O webinar integra diferentes áreas da SES-AM, da vigilância em saúde e de instituições parceiras, fortalecendo o diálogo sobre estratégias e caminhos para enfrentar desigualdades que impactam mães e crianças no Amazonas.

