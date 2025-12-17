Investigação

Soldado da PM rastreou a esposa com dispositivo ilegal e é suspeito de executar o amante no Agreste de Alagoas.

Arapiraca (AL) – O soldado da Polícia Militar Welinton Miguel dos Santos, de 34 anos, instalou um GPS clandestino, conhecido como “carrapato”, no carro da esposa para rastreá-la antes de matar o enfermeiro Ítalo Fernando de Melo dentro de um quarto de motel no Agreste de Alagoas.

Segundo a Polícia Civil, o dispositivo permitiu que o PM acompanhasse os deslocamentos da esposa até o local onde ela se encontrava com o amante. No motel, o enfermeiro foi atingido por pelo menos sete disparos de pistola calibre 9mm, arma de uso da corporação.

Investigação aponta uso de arma da corporação

As informações foram divulgadas na segunda-feira (15) pelo coordenador das Delegacias de Homicídios do Interior, delegado Flávio Dutra, em entrevista ao Jornal AB1, da TV Asa Branca. O delegado também conduz o inquérito sobre o assassinato.

De acordo com Dutra, após o crime, o soldado agiu normalmente e se apresentou para trabalhar às 8h da manhã do dia seguinte no 3º Batalhão da Polícia Militar, em Arapiraca.

Prisão aconteceu dentro do batalhão

Welinton Miguel foi abordado dentro do próprio batalhão, não ofereceu resistência e teve a arma apreendida pelos colegas de farda. Em seguida, foi conduzido à Central de Polícia do município.

“O PM não reagiu em nenhum momento, tanto na abordagem feita pelos militares quanto na prisão realizada pela Polícia Civil”, afirmou o delegado.

O soldado nega participação no crime e declarou que estava de serviço até meia-noite no dia do homicídio.

Depoimento da esposa do militar

Em depoimento, a esposa confirmou que estava no motel com o enfermeiro. Ela relatou que dormiu e acordou durante os disparos, praticados por um homem usando capacete. Segundo ela, não foi possível identificar o autor dos tiros.

PM avalia permanência do soldado na corporação

A Polícia Militar de Alagoas informou que o comandante-geral da corporação, coronel Paulo Amorim, determinou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar Simplificado para avaliar a permanência do soldado nos quadros da PM-AL.

A portaria foi publicada no Boletim Geral Ostensivo (BGO) na segunda-feira (15). A corporação afirmou que acompanha o caso desde o início e colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil.

Atualmente, Welinton Miguel dos Santos está lotado na 7ª Companhia de Polícia Militar Independente, sediada no Agreste alagoano.

VÍDEO

Leia mais:

Casal é preso por matar filho recém-nascido por asfixia no Amazonas