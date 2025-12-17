primeiro jogo da final

Confronto ocorre nesta quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Manaus)

O Corinthians e o Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025.

O time paulista entrou na competição a partir da terceira fase, por ter disputado a Copa Libertadores nesta temporada, e eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro até chegar à decisão. Já o clube carioca participou desde a primeira fase e superou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense.

Além do título e da vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o campeão da Copa do Brasil vai receber R$ 77.175.000, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 33.075.000.

O Corinthians busca o tetracampeonato da competição, após títulos em 1995, 2002 e 2009. O Vasco, por sua vez, tenta o bicampeonato, já que conquistou a Copa do Brasil em 2011.

Transmissão

A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv, Ge TV, Premiere e Prime Video, garantindo que os torcedores acompanhem todos os lances ao vivo.

(*) Com informações da Veja

