Violência

A polícia foi informada do caso na tarde de terça-feira, quando o suspeito foi detido e a vítima resgatada

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (16), um homem suspeito de estuprar e torturar uma adolescente de 13 anos em Lábrea, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, os abusos começaram quando a menina tinha 11 anos, período em que o homem passou a conviver com ela em uma situação que configurava um “casamento infantil”.

“Era uma criança que, aos 11 anos de idade, começou a ser abusada por ele e vivia em um casamento infantil. A vítima sofreu muito, há vídeos dela sendo agredida brutalmente e queimada com isqueiro”, afirmou.

Prisão do suspeito

A Polícia Civil foi informada do caso na tarde de terça-feira, quando o suspeito foi detido e a vítima resgatada.

“Ela chegou até os 13 anos nessa condição, até que o fato chegou ao nosso conhecimento e conseguimos encerrar essa tragédia com a prisão dele. Trata-se de um abusador sexual extremamente violento”, concluiu o delegado.

Por fim, o acusado será investigado por estupro de vulnerável, maus-tratos, tortura e outras infrações graves.

