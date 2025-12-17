Resultado

Resultado reflete a dinâmica do comércio exterior e o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus

O Amazonas registrou US$ 1,2 bilhão na corrente de comércio em novembro de 2025, resultado de US$ 98,72 milhões em exportações e US$ 1,10 bilhão em importações. O desempenho evidencia a dinâmica do comércio exterior do estado, fortemente impulsionada pelo Polo Industrial de Manaus (PIM).



Os dados integram a Balança Comercial do Amazonas, elaborada mensalmente pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).



Exportações



Em novembro, as exportações amazonenses somaram US$ 98,72 milhões. Entre os principais destaques está a Alemanha, para onde foram destinadas exportações de ouro (incluído o ouro platinado), em outras formas semimanufaturadas para usos não monetários, que totalizaram US$ 19,00 milhões, representando 95,38% do total exportado ao país.



A China também se destacou como destino das exportações, com vendas de ferronióbio que alcançaram US$ 8,66 milhões, correspondendo a 81,26% das exportações destinadas ao mercado chinês.



Importações



As importações do Amazonas atingiram US$ 1,10 bilhão no mês. A China foi o principal país de origem das compras externas. O destaque foi o produto “outros suportes gravados, para reprodução de fenômenos diferentes de som ou imagem”, que totalizou US$ 49,94 milhões, equivalente a 11,81% das importações provenientes daquele país.



O assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, explicou que as importações são um importante indicador da saúde do Polo Industrial de Manaus (PIM). Segundo ele, o volume registrado segue um padrão consistente, demonstrando o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus e a vitalidade da indústria local.



“Vale destacar também que as importações são um indicador fundamental da atividade do Polo Industrial de Manaus. Quando observamos um bom crescimento nesse fluxo, isso sinaliza uma demanda aquecida pelos produtos do polo, já que esses insumos chegam a Manaus e seguem diretamente para abastecer as fábricas, onde são transformados em diversos bens finais. São componentes de motocicletas, insumos para equipamentos eletrônicos, entre outros”, ressaltou.



Entre outros parceiros, o Vietnã apresentou importações de processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores e outros circuitos, que somaram US$ 28,28 milhões, representando 35,51% das compras originárias desse país.



Evolução



A série histórica das importações evidencia o forte dinamismo do comércio exterior amazonense. Desde 2018, os valores anuais superam US$ 9 bilhões, alcançando patamares acima de US$ 13 bilhões a partir de 2021. Até novembro de 2025, o acumulado chegou a US$ 14,93 bilhões, aproximando-se do total registrado em 2024 (US$ 16,14 bilhões), recorde histórico, e mantendo a projeção de elevado volume de compras externas até o encerramento do ano.



Municípios



No desempenho dos municípios, entre os exportadores destacaram-se Presidente Figueiredo, com exportações de ferro-ligas para a China que totalizaram US$ 8,66 milhões, e Itacoatiara, que registrou vendas de madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, com espessura superior a 6 mm, para os Países Baixos (Holanda), no valor de US$ 523,34 mil.



Entre os municípios importadores, os principais destaques foram Itacoatiara, com importações de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos), provenientes da Rússia, que somaram US$ 7,06 milhões, e Tefé, que importou outros veículos aéreos, como helicópteros, aviões e veículos espaciais, dos Estados Unidos, totalizando US$ 3,24 milhões.



Balança Comercial



A Balança Comercial do Amazonas monitora mensalmente as relações comerciais do estado, reunindo informações detalhadas sobre produtos, países parceiros e o desempenho dos municípios. O painel interativo da Balança Comercial pode ser acessado no site da Sedecti, em https://balanca.sedecti.am.gov.br/balanca e em www.sedecti.am.gov.br.



