Investimento

Recursos fortalecem a pesca artesanal e também garantem investimentos na saúde do município

O deputado estadual João Luiz entregou, nesta quarta-feira (17), mais uma emenda parlamentar voltada ao fortalecimento do setor primário.

Desta vez, os recursos, viabilizados pelo Governo do Amazonas, beneficiaram o município de Nova Olinda do Norte. O investimento de R$ 150 mil foi destinado à Colônia de Pescadores de Nova Olinda (Colpesca Z-19).

Com isso, a entidade adquiriu motores do tipo rabeta, cadeiras, aparelhos de ar-condicionado e um barco de alumínio.

Dessa forma, os equipamentos melhoram as condições de trabalho dos pescadores do município e das comunidades vizinhas.

“Os pescadores do Amazonas precisam de apoio para desenvolver um trabalho mais digno. Por meio dessa emenda, conseguimos ajudar quem mais precisa. Com bons instrumentos de pesca, o pescador consegue levar à mesa da população do nosso estado pescados de qualidade”, ressaltou o deputado estadual João Luiz.

Pescadores destacam impacto da emenda na renda familiar

De acordo com o pescador Marcos Rodrigues Saraiva, a emenda parlamentar foi essencial para a aquisição de um motor rabeta. Assim, o novo equipamento garantiu melhores condições de trabalho e aumento da renda familiar.

“Aqui é difícil conseguir comprar um motor rabeta para melhorar nossa pesca. Graças a esse recurso repassado para a colônia, consegui adquirir um motor e garantir o sustento da minha família por meio do meu trabalho. O deputado está de parabéns por ajudar os pescadores de Nova Olinda”, destacou.

Na mesma linha, Jociane Soares Batista afirmou que o apoio chegou em um momento decisivo, pois o equipamento oferece mais segurança durante a atividade pesqueira.

“Com um novo motor rabeta, não teremos mais problemas. Eu utilizava um motor antigo que sempre apresentava defeitos. Agora terei melhores condições de trabalho graças à ajuda do deputado João Luiz”, afirmou.

Emenda também destina recursos para a saúde

Além do setor primário, a saúde de Nova Olinda do Norte também recebeu investimentos por meio de emendas do deputado João Luiz. Foram destinados R$ 50 mil ao Fundo Municipal de Saúde.

Ademais, o valor será aplicado na compra de equipamentos para o Hospital Regional Doutor Galo Manuel Ibanez.

Entre os itens previstos estão aparelhos de ar-condicionado, escada para maca, suportes para soro e outros materiais essenciais. Com isso, a unidade poderá aprimorar o atendimento à população.

Leia mais: Nova Olinda do Norte recebe sala de Telessaúde e amplia atendimento especializado.