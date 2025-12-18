Obras públicas

Presidente anuncia inauguração de pontes, pavimentação e melhorias logísticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar o Amazonas em fevereiro para uma série de compromissos voltados à infraestrutura e logística do estado.

A informação foi confirmada pelo senador Omar Aziz (PSD), que afirmou ter conversado recentemente com o chefe do Executivo federal sobre a visita e os anúncios previstos. A última passagem de Lula pelo Amazonas ocorreu em setembro deste ano.

Inauguração de pontes estratégicas

Conforme Omar Aziz, o presidente retornará ao estado para inaugurar duas pontes que estão em fase final de construção. “Uma das estruturas já está pronta, enquanto a outra passa pelos últimos ajustes”, disse o senador.

As obras fazem parte de um pacote estratégico voltado a melhorar a mobilidade e o escoamento da produção regional.

Além disso, Lula deve inaugurar 52 quilômetros de pavimentação, reforçando o compromisso do governo federal com a recuperação e expansão da malha viária no Amazonas. A agenda presidencial ainda inclui anúncios para a integração logística da região Norte.

De acordo com Omar Aziz, essas intervenções terão impacto direto no transporte de cargas, no acesso a serviços e na circulação de pessoas.

A expectativa é que a visita de Lula reúna autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes do setor produtivo.

O Palácio do Planalto ainda divulgará a agenda oficial.

