Concessões

Decisão do STF garante sessões de fisioterapia, visitas da esposa e entrevista à imprensa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (18) que o ex-presidente Jair Bolsonaro participe de sessões de fisioterapia durante sua detenção.

A decisão atende ao pedido da defesa de Bolsonaro, permitindo que ele realize sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora.

De acordo com os médicos particulares do ex-presidente, o tratamento tem como objetivo “a manutenção do condicionamento físico e readequação postural”.

Sessões

Conforme estabelecido na decisão, as sessões ocorrerão nos dias úteis, coincindo com o período do banho de sol.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, após ser condenado na ação penal referente à trama golpista.

O ministro também autorizou o ex-presidente a receber cartas e encomendas que lhe forem endereçadas. Além disso, todos os itens passarão por inspeção antes de serem entregues a Bolsonaro ou a seus familiares.

Moraes decidiu que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderá visitar o ex-presidente sem necessidade de autorização prévia, todas as terças e quintas-feiras, às 11h. Cada visita terá duração de 30 minutos.

Primeira entrevista desde a prisão

Por fim, o ministro concedeu autorização para que Bolsonaro conceda uma entrevista ao Portal Metrópoles no dia 23 de dezembro.

Esta será a primeira entrevista à imprensa desde que a condenação na trama golpista passou a ser cumprida.

