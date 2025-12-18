Eleições 2026

Ministro deixará cargo para se dedicar à campanha de reeleição de Lula em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (18) que pretende deixar o cargo em fevereiro.

Em um café com jornalistas, ele explicou que quer se dedicar à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, atividade que, segundo ele, não é compatível com a função que ocupa atualmente.

Motivo da saída e preparação para campanha de Lula

De acordo com a legislação eleitoral, ministros que desejam concorrer nas eleições de 2026 têm prazo até 3 de abril do próximo ano para se desligarem de seus cargos.

Haddad, no entanto, afirmou que deseja sair antes, para que seu sucessor possa se preparar para as tarefas típicas da equipe econômica no início do ano.

O ministro destacou que quer que o novo responsável pela pasta organize a primeira edição do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas de 2026, documento que orienta a execução do Orçamento, prevista para março.

Além disso, Haddad pretende deixar ao futuro ministro a responsabilidade pelo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, que deve ser enviado ao Congresso até 15 de abril.

Conforme Haddad, o presidente Lula já foi informado sobre sua intenção, mas ele não confirmou se será candidato em 2026.

“Em primeiro lugar, manifestei o desejo de colaborar com a campanha do presidente Lula. E Lula. E isso é incompatível com os requisitos da Fazenda. Não tem como colaborar com a campanha [eleitoral de 2026] no cargo de ministro da Fazenda. Então é nesse sentido que eu conversei com o presidente de que se o meu pleito for atendido de alguma maneira, de poder concorrer para a sua reeleição na condição de colaborador da campanha, uma troca de comando aqui seria importante”, acrescentou.

Planejamento do Orçamento e LDO de 2027

Haddad explicou que aguardou a aprovação da LDO de 2026, no início do mês, e do projeto de lei que reduz incentivos fiscais, aprovado ontem (17) pelo Senado, antes de comunicar oficialmente sua decisão.

“Tomei muito cuidado de falar do meu futuro depois de aprovada a LDO e depois de aprovadas as medidas necessárias para garantir um Orçamento consistente com a LDO. Sempre tive a preocupação de que a LDO e o Orçamento tinham que ter uma consistência interna para que as metas fossem cumpridas”, afirmou.

Por fim, o ministro não deu detalhes sobre uma possível candidatura em 2026, limitando-se a dizer que o presidente Lula lhe garantiu que respeitaria a decisão que “Haddad tomou ou vai tomar”.

Leia mais: Governo deve encerrar mandato com menor inflação da história, diz Haddad.