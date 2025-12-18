Controvérsia

Pastor afirma que senador anunciou candidatura sem articulação política e em momento sensível para Jair Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia declarou, em um vídeo, divulgado nesta quinta-feira (18), que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria se valido do estado emocional delicado de Jair Bolsonaro, que está preso, para obter do pai um sinal verde para lançar uma candidatura à Presidência da República em 2026.

Na gravação, Malafaia reprova a forma como Flávio tornou pública a intenção de concorrer ao Planalto.

Malafaia acusa Flávio de agir sem articulação política

Aliado de longa data do ex-presidente, o líder evangélico classificou a iniciativa como politicamente imprudente e mal conduzida.

O pastor afirmou que a decisão ocorreu durante uma conversa privada, sem a presença de terceiros, poucos dias após a prisão de Bolsonaro.

Além disso, Malafaia disse ter estranhado o fato de o assunto não ter sido tratado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um encontro realizado na véspera.

Na avaliação do pastor, o senador agiu de forma isolada, sem dialogar com o próprio partido ou com lideranças do centro político.

Ainda assim, optou por anunciar a decisão diretamente nas redes sociais. “Isso não é herança de negócio de família. O que está em jogo é o Brasil”, afirmou no vídeo.

Malafaia sustenta que Flávio não possui “musculatura política” suficiente para liderar uma candidatura presidencial.

Segundo ele, a direita não vence eleições nacionais sem alianças fora de seu campo ideológico.

De acordo com sua análise, o bolsonarismo reúne atualmente entre 25% e 30% do eleitorado, percentual considerado insuficiente para garantir vitória em um pleito nacional.

O pastor também criticou o que chamou de “radicalismo burro” dentro da direita, que, em sua avaliação, se orienta mais pela emoção do que pelo cálculo estratégico.

Por isso, defendeu a construção de pontes com o centro político e rejeitou o que classificou como “falso puritanismo” na política.

Tarcísio surge como alternativa para 2026

Na mesma gravação, Malafaia apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o nome mais competitivo da direita no momento, com Michelle Bolsonaro como possível vice.

Segundo ele, Tarcísio demonstra maior capacidade de articulação e diálogo fora do núcleo bolsonarista. O pastor afirmou que suas críticas não têm caráter pessoal.

Disse ter votado em Flávio para o Senado e que faria o mesmo novamente, mas descartou apoio a uma eventual candidatura presidencial. “Eu disse para ele: você não tem musculatura”, relatou.

Tarcísio é visto com mais simpatia do que Flávio ou Michelle Bolsonaro não apenas por Malafaia, mas também por outras lideranças evangélicas.

O anúncio do senador surpreendeu esses interlocutores e reforçou a percepção de que a decisão foi tomada sem consulta prévia ao grupo.

Além disso, uma eventual chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro apresenta rejeição de 62%, segundo a mais recente pesquisa Genial/Quaest.

Por fim, ainda assim, ele aparece à frente de Tarcísio no primeiro turno, mas perde para o presidente Lula por dez pontos no segundo turno, de acordo com as projeções.

Leia mais:

Flávio admite retirar candidatura: ‘Tenho um preço para isso’.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo